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Panasonic秋季新品融合節能、健康、美學 打造質感智慧居家新生活

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Smart Dry QX旗艦型變頻除濕機整合省電、乾衣與空氣潔淨三大需求，全天候守護家中環境，維持舒適乾爽。記者林士傑／攝影
全新Smart Dry QX旗艦型變頻除濕機整合省電、乾衣與空氣潔淨三大需求，全天候守護家中環境，維持舒適乾爽。記者林士傑／攝影

隨著現代生活節奏加快，消費者對居家環境的期待，已從單純滿足生活機能，升級為兼具身心療癒與個人品味的生活空間。Panasonic秋季新品發表會以「質享美好生活」為主軸，透過融合智慧科技、空間美學與便利機能的全新家電陣容，打造回應當代生活需求的全新生活提案。重點鎖定智慧雙控洗烘衣機、節能電冰箱、旗艦變頻除濕機以及藝術薄型電視，同時涵蓋廚房調理、個人護理與環境清潔等全方位新品系列。

在衣物護理方面，全新Panasonic AI智慧雙控洗烘衣機主打全平面嵌入式設計與90度最小折角外觀，表面運用天然岩石紋理的3D噴墨印刷技術，讓家電自然俐落融入裝潢風格中。搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，在細緻呵護各類衣料的同時，帶來極致蓬鬆柔軟的觸感；針對小家庭與都會住宅空間，更推出小容量機型，提供更靈活的安裝選擇，讓日常洗烘衣流程更加輕鬆便利。

餐廚空間則推出全新日本製電冰箱系列，不僅超越2027年國家新1級能效標準，更搭載ECONAVI智慧感應器與AI節能科技，省電效能再升級。內部同步導入日本5大保鮮科技與薄壁化大容量設計，兼顧極致食材保鮮與收納彈性，外觀則以低彩度簡約風格自然融入現代櫥櫃。

客廳視聽與環境健康同樣是發表會焦點，全新W85C系列藝術薄型電視以宛如畫框的超薄貼壁美學為靈感，結合低反射螢幕技術，即使未開機也能化身為空間中的藝術風景。維持室內空氣品質的全新Smart Dry QX旗艦型變頻除濕機，則整合省電、乾衣與淨化三大機能，配備日本專利3D立體循環氣流與雙導流葉片，並搭載全新升級的nanoe X健康科技，更導入開機自體淨與關機防霉監控，提供全天候乾爽純淨的室內環境。

除了四大核心家電，Panasonic亦展出RO冰溫熱飲水機、蒸烘烤微波爐、可變壓力IH電子鍋、吸塵器與掃拖機器人等全屋清潔陣容，以及高滲透奈米水離子吹風機和日本製W音波電動牙刷等個人護理新品，從客廳、廚房到個人衛浴，讓科技不只是提升效率的工具，而是讓家電成為溫柔陪伴且創造幸福感的重要存在。

Panasonic秋季新品發表會以「質享美好生活」為主軸，打造回應當代生活需求的全新生活提案。記者林士傑／攝影
Panasonic秋季新品發表會以「質享美好生活」為主軸，打造回應當代生活需求的全新生活提案。記者林士傑／攝影

Panaosnic電冰箱新品超越2027年國家新1級標準，省電再進化。記者林士傑／攝影
Panaosnic電冰箱新品超越2027年國家新1級標準，省電再進化。記者林士傑／攝影

全新Panasonic AI智慧雙控洗烘衣機，以全平面嵌入式設計與雲霧紋理外觀，讓家電自然融入居家空間擺設。記者林士傑／攝影
全新Panasonic AI智慧雙控洗烘衣機，以全平面嵌入式設計與雲霧紋理外觀，讓家電自然融入居家空間擺設。記者林士傑／攝影

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