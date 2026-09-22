演唱會散場別急著回家！星巴克K-POP派對續攤 早鳥700元喝3杯嗨到半夜

10月10日到大巨蛋看完演出，不必急著回家！星巴克將於10月10日晚間9時30分，在星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市舉辦「STARBUCKS WAVE K-POP GLOW PARTY」，以K-POP音樂、NEON霓虹燈光與特色飲品打造韓國街頭夜生活氛圍，讓歌迷散場後可以直接「續攤」。活動一路進行至10月11日凌晨0時30分，9月30日前購票享早鳥價700元，票券包含3杯指定飲品。

「STARBUCKS WAVE K-POP GLOW PARTY」當晚邀請DJ Swallow妖嬌與DJ Ken Lin林軒接力演出，從經典K-POP熱門歌曲到派對舞曲，以節奏與選曲炒熱現場氣氛，搭配NEON燈光效果，營造霓虹夜生活場景。

除了音樂，現場也準備活動限定飲品。其中「蘋果森林」以蘋果風味為主題，另有活動限定調酒「冷萃波本騷兒」，並搭配烏龍茶那堤、冷萃咖啡、威士忌可樂、蜂蜜啤酒等飲品選擇，讓參加者邊喝邊聽歌。

票價方面，活動門票原價750元，9月30日前購票可享早鳥價700元，票券內含3杯指定品項飲料。活動即日起於Accupass售票，採限量方式。

購票連結：https://www.accupass.com/event/2609080728531706057272

【未滿18歲禁止飲酒，禁止酒駕，飲酒後請勿駕車。】

「STARBUCKS WAVE K-POP GLOW PARTY」當天將邀請DJ Swallow妖嬌與DJ Ken Lin林軒接力演出。圖/星巴克提供

「STARBUCKS WAVE K-POP GLOW PARTY」當天將邀請DJ Swallow妖嬌與DJ Ken Lin林軒接力演出。圖/星巴克提供