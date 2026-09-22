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Gap宣布Karencici擔任台灣品牌大使 首度深度合作MV 24日正式上線

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap邀請Karencici擔任2026台灣品牌大使，並首度合作MV〈MY LOVE〉。圖／Gap提供
Gap邀請Karencici擔任2026台灣品牌大使，並首度合作MV〈MY LOVE〉。圖／Gap提供

Gap正式宣布邀請Karencici擔任2026台灣品牌大使，並首度合作MV〈MY LOVE〉，也是Gap首次與華語歌手展開深度音樂合作，結合音樂、影像與時尚，〈MY LOVE〉完整版MV將於9月24日中午12:00正式發布。

在〈My Love〉MV中，Karencici穿上以Gap秋季丹寧單品進行改造的服裝，以及Gap經典Logo帽T休閒套裝。Karencici除了參與〈My Love〉詞曲創作，Karencici也投入MV腳本與美術概念發想，將音樂與Gap的品牌風格融入影像之中，其中，MV中的巨型音響丹寧牆便是由她提出的創意構想，將丹寧元素轉化為具有視覺辨識度的場景。

為了打造這面丹寧牆，Gap內部員工自發性募集二手Gap丹寧服飾，做為製作材料。透過解構與重組拼接，讓二手丹寧單品，以不同形式再次呈現。

Karencici分享：「我從小就穿Gap長大，最喜歡的就是牛仔褲，因為材質舒適又百搭，學生時期與朋友逛街一定會逛Gap，與品牌感覺十分親近。近年Gap與新銳音樂人合作的形象廣告亦讓我印象深刻，因此能與Gap合作，讓我感到非常興奮。這次合作的〈My Love〉MV有融入品牌本身的風格加上我的音樂，我也有參與這次的腳本和美術，覺得很完美的詮釋了Gap X Karencici的概念。」

〈My Love〉完整版MV將於9月24日中午12:00正式上線，於Gap台灣官方Youtube頻道、台灣華納音樂官方Youtube頻道、Karencici官方Youtube頻道、Gap官方社群與gap.tw同步曝光，Gap全台16間專門店內的電視牆上也將強力放送。

Gap邀請Karencici擔任2026台灣品牌大使，並首度合作MV〈MY LOVE〉。圖／Gap提供
Gap邀請Karencici擔任2026台灣品牌大使，並首度合作MV〈MY LOVE〉。圖／Gap提供

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