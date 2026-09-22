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李俊昊化身Berluti法式紳士！巴黎宅邸拍大片 亮藍色皮革套裝太帥了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Berluti品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱演出品牌形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱演出品牌形象廣告。圖／Berluti提供

法國男裝品牌Berluti推出全新品牌形象廣告，品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱，與演員Victor Belmondo共同演繹當代紳士的多元面貌。廣告以巴黎奧斯曼風格宅邸為背景，透過復古家具、溫暖光影與自然流露的神態，呈現Berluti跳脫既定框架、不拘一格、從容自在的男士風格。

由攝影師Estelle Hanania以底片拍攝，影像捕捉兩位演員穿梭於宅邸空間的生活片刻，時而沉靜、時而俏皮，流露不刻意造作的默契。Berluti藉此描繪不受標籤定義的紳士形象，優雅不必嚴肅，也無須刻意展現距離感，而是源自對自身風格的自信。

李俊昊在廣告中穿上以品牌Forestière外套為靈感的亮藍色皮革套裝，內搭灰粉色羊絨襯衫，透過色彩與材質堆疊層次。他安坐復古扶手椅、手托臉頰直視鏡頭，舉手投足流露自在氣度。腳下的Andy樂福鞋則隨步伐穿越蜂蜜色人字拼花地板，為整體造型增添俐落紳士感。另一位演員Victor Belmondo則以Patina古法染色Un Jour皮質夾克搭配Alessandro 1895牛津鞋，展現品牌標誌性的皮革工藝；Forestière外套、Stellar運動鞋與Un Jour公事包等經典單品，也都是本季的重點。

全系列影像以奶油、蜜糖與琥珀色調交織出巴黎宅邸的溫暖氛圍，並隱約呼應義大利文藝復興的藝術氣息，連結Berluti的巴黎起源與義大利文化傳承。從皮革服裝到鞋履、包款，品牌以精湛工藝與經典設計，詮釋不受拘束、舉重若輕的當代紳士態度。

Berluti品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱演出品牌形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱演出品牌形象廣告。圖／Berluti提供

Berluti品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱演出品牌形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti品牌大使、韓國演員李俊昊首度擔綱演出品牌形象廣告。圖／Berluti提供

演員Victor Belmondo演繹Berluti品牌形象廣告。圖／Berluti提供
演員Victor Belmondo演繹Berluti品牌形象廣告。圖／Berluti提供

演員Victor Belmondo演繹Berluti品牌形象廣告。圖／Berluti提供
演員Victor Belmondo演繹Berluti品牌形象廣告。圖／Berluti提供

演員Victor Belmondo演繹Berluti品牌形象廣告。圖／Berluti提供
演員Victor Belmondo演繹Berluti品牌形象廣告。圖／Berluti提供

Berluti品牌形象廣告中的Stellar運動鞋。圖／Berluti提供
Berluti品牌形象廣告中的Stellar運動鞋。圖／Berluti提供

Berluti品牌形象廣告以巴黎奧斯曼風格宅邸為背景。圖／Berluti提供
Berluti品牌形象廣告以巴黎奧斯曼風格宅邸為背景。圖／Berluti提供

Berluti品牌形象廣告中的Un Jour公事包。圖／Berluti提供
Berluti品牌形象廣告中的Un Jour公事包。圖／Berluti提供

巴黎 底片 韓國

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