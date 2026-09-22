華泰名品城秋季11間新櫃進駐！全台首間NB Premium 還有SALOMON、小天使

GLORIA OUTLETS華泰名品城因應消費主力族群逐漸年輕化，自去年起陸續引進話題潮流服飾與時尚潮玩品牌，搶攻MZ客群市場，今年秋季陸續帶來街頭潮牌Mark Gonzales、戶外指標品牌SALOMON、全台首間NB Premium，共有11間新櫃進駐帶來更豐富的購物選擇。迎接萬聖節，特別打造「南瓜谷魔法村2.0」於9/22至11/1登場。

華泰名品城總經理劉亭君表示：「2026年前三季園區業績與人流表現皆亮眼，截至第三季為止，營業額維持雙位數成長。秋季適逢中秋、國慶、光復三大連假，9/24至10/15台灣設計展將首度登陸桃園，串聯青埔展區與中壢展區，看好全家大小出遊，特別擴大舉辦萬聖活動」。

潮流品牌接力進駐，被暱稱為「小天使」的傳奇滑板藝術家Mark Gonzales同名街頭服飾品牌，9月進駐華泰二期；法國戶外運動品牌SALOMON攜手美國專業球具品牌Wilson，一同快閃進駐三期廣場，一次滿足山系穿搭、運動玩家的混搭靈感。而New Balance也將在10月下旬，於三期開出全台首間NB Premium店，帶來精選NB Grey服飾與鞋款頂級支線商品。匯集全球80種以上人氣授權IP的MINISO FRIENDS快閃進駐二期，從盲盒公仔、絨毛玩偶、吊飾，到生活雜貨、文具與美妝用品一次網羅。

去年「南瓜谷魔法村」今年以2.0版本於一期廣場再度回歸，今年魔法村以「秋日豐收慶典」為主軸，踏入廣場即可見「秋收摩天輪」與「南瓜飛車舞台」。橘色摩天輪緩緩轉動，白色小鬼抱著南瓜跳進車廂，迎接秋日萬聖慶典。一旁則是碩大的立體南瓜飛車高高攀上南瓜舞台。入夜後，廣場亮起「奇趣營火派對」，在火光中享受秋夜時，一旁還有一顆「醉酒南瓜」躺倒在地，一期廣場的萬聖節場景限時開放至11/1。

「南瓜谷魔法村2.0」於9/22至11/1登場。圖／GLORIA OUTLETS提供

「南瓜谷魔法村2.0」於9/22至11/1登場。圖／GLORIA OUTLETS提供

全台首間NB Premium店，將在10月下旬插旗華泰三期。圖／GLORIA OUTLETS提供

傳奇滑板藝術家Mark Gonzales同名街頭服飾品牌進駐華泰二期。圖／GLORIA OUTLETS提供

MINISO FRIENDS快閃進駐華泰名品城二期。圖／GLORIA OUTLETS提供