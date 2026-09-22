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路易莎x牛角第二波聯名開吃！8款「煙燻柚香燒肉」新品9月24日登場

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
路易莎咖啡攜手牛角日本燒肉專門店推出第二波聯名，以「煙燻柚香燒肉」為主題，一口氣推出8款新品，9月24日起登場。圖／路易莎咖啡提供
路易莎咖啡攜手牛角日本燒肉專門店推出第二波聯名，以「煙燻柚香燒肉」為主題，一口氣推出8款新品，9月24日起登場。圖／路易莎咖啡提供

路易莎咖啡延續與日本燒肉品牌「牛角日本燒肉專門店」的跨界合作，第二波聯名新品將於9月24日起至12月31日限時登場。這次以「煙燻柚香燒肉風味」為主題，結合日式燒肉的濃郁醬香與柚香的清新果香，推出8款聯名餐點，從吐司、磚壓、炊米堡到飯食都有，最低69元起。

第二波聯名以「煙燻柚香燒肉」為核心，將燒肉風味融入路易莎既有餐食架構，8款新品依肉品及餐食形式區分，包括煙燻柚香燒肉牛麥香吐司、豬麥香吐司，售價69元；煙燻柚香燒肉牛磚壓、豬磚壓，售價85元；煙燻柚香燒肉牛炊米堡、豬炊米堡，售價95元；以及煙燻柚香燒肉牛飯、豬飯，售價140元。

風味設計部分，煙燻柚香燒肉以鹹甜日式燒肉醬香為基底，加入柚香調和，讓煙燻與醬香的濃郁滋味多一抹明亮果香。牛肉口味主打肉香與醬香交織；豬肉則利用肉品油脂香氣搭配柚香醬料，呈現鹹甜中帶清爽的風味。

8款新品從輕食到主食都有選擇，其中麥香吐司適合日常早餐或下午餐點，磚壓與炊米堡則提供更具飽足感的選項。

飲品部分也延續聯名加購優惠，購買任一牛角聯名商品，可加價20元選購中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，加價40元則可選購中杯美式黑咖啡。

路易莎表示，此次第二波聯名從第一波經典燒肉風味延伸，以「煙燻柚香」探索燒肉風味的另一種可能，透過柚香降低濃郁燒肉風味的厚重感，讓熟悉的日式燒肉滋味融入更多日常餐食選擇。

路易莎 燒肉 麥香

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