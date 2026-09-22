7-ELEVEN、全家響應「健康幣」政策 預計12月起開放兌換健康食飲商品

響應政府10月1日「健康幣」政策上線，7-ELEVEN、全家便利商店預計今年底加入健康幣兌換通路行列，讓消費者可運用健康幣兌換指定商品與優惠，提供外食族營養菜單。依衛福部規劃，民眾自10月1日起可累積健康幣，預計12月1日起開放兌換指定健康食飲商品，詳細兌換日期與品項將依主管機關確認後公告為準。

7-ELEVEN積極從數位服務鼓勵民眾健康生活，今年除響應運動部推出的「揮汗有禮」活動，也進一步於OPENPOINT APP發表「AI美食護照」推出超商首款以「思考型對話AI技術」智能助理，串聯商品大數據，結合專業營養師團隊專業的營養分析，以AI驅動服務創新，方便消費者日常輕鬆打造個人化飲食菜單。

響應醫界推動的「生活型態改變」，今年8月起uniopen生活服務平台與千禧之愛健康基金會合作全新「健康ACE」單元，將健康生活化為各種日常可執行的小行動。透過uniopen APP就能查詢血壓值，還納入健走、量腰、量血壓、多吃蔬果等健康小活動，執行就可累積「健康行動值」來兌換7-ELEVEN茶葉蛋、豆漿、沙拉及水果等多項指定健康商品，從日常就能養成健康習慣。

在健康飲食趨勢中，「蔬食」已逐漸成為消費者日常飲食新選擇，7-ELEVEN自2020年推出自有蔬食品牌「天素地蔬」，目前全台已有超過3,000家門市導入「天素地蔬」專區，7-ELEVEN長期推動「週一蔬食日」推廣低碳日常飲食，並率通路之先於商品上印製素蔬食辨識標貼，讓消費者一眼即可辨識素蔬食成份，持續透過名店名廚聯名、創新菜色及擴大販售據點，與陽明春天、小小樹食、祥和蔬食等具指標性綠色餐飲品牌聯名開發多樣化的微波即食商品，從早餐到宵夜，蔬素食者到7-ELEVEN都能享受美味蔬食餐點。

7-ELEVEN自9月28日起響應10月1日世界素食日，「天素地蔬」攜手憑藉精緻的南洋與亞洲蔬食入選米其林必比登的台北知名當代亞洲蔬食餐酒館「雲川水月Clavius」聯名推出「彩蔬參巴拌飯（售價99元）」，將餐廳招牌主食變身超商便利的蔬食餐點，使用鷹嘴豆、櫛瓜、番茄等豐富蔬果兼具視覺擺盤與飽足感、搭配異國風味的參巴醬打造，創新超商蔬食體驗。

「全家」支持衛福部以「健康幣」鼓勵民眾關心自身健康，規劃提供包含「健康志向」等健康食飲商品兌換及優惠。民眾完成健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種等指定健康行為，累積健康幣後，未來可使用「Health GO」APP至「全家」兌換健康食飲、享指定優惠。

依衛福部規劃，民眾自10月1日起可累積健康幣，12月1日起開放商品兌換，「全家」除規劃提供健康商品全額兌換，另推出「健康幣＋現金」優惠相關。兌換品項將依主管機關確認後公告為準。

7-ELEVEN長期推動「週一蔬食日」推廣低碳日常飲食，持續透過名店名廚聯名、創新菜色及擴大販售據點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN積極從數位服務鼓勵民眾健康生活。圖／7-ELEVEN提供