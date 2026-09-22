新光三越周年慶寶可夢大量出沒 訓練家蒐集神奇寶貝必看攻略

2026新光三越周年慶首波6店（台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南小北門、高雄三多）將於10月1日起開跑，今年更攜手寶可夢30周年活動，並打造全台首輛新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車，還有寶可夢大量出沒，超過60款寶可夢會員禮、超過70場見面會、30周年大遊行、Pokemon GO限定活動、57張巨型卡牌，並與台灣10大品牌合作聯名，讓寶可夢鬥陣周年慶從北至南熱鬧全台。

60款寶可夢會員禮 會員不限金額消費抽寶可夢盲盒

新光三越攜手寶可夢推出60款會員好禮，各分店周年慶首四日前間，持新光三越App當日過卡單筆消費滿300元並扣100點skm points可兌換指定寶可夢會員禮。

寶可夢集點送部分，其中「寶可夢層層進化收納櫃」，首度採「全台常態款＋分店款」雙軌規劃，除了皮卡丘、精靈球2款常態商品，更有17款分店款（新光三越16家分店與SKM Park Outlets高雄草衙），每店各有專屬寶可夢，打造「一店一寶可夢」蒐集任務。另將月月推出好物，包括寶可夢高爾夫球、冰球、底片相機、造型零錢包、電鍋等，於指定期間可兌換。

10月至12月新光三越各店周年慶期間，會員憑貴賓卡過卡與不限金額消費，即可獲得抽抽樂機會，有機會抽中寶可夢盲盒S賞金色皮卡丘公仔、A賞皮卡丘透明公仔、傑尼龜透明公仔、小火龍透明公仔、妙蛙種子透明公仔。

新光三越打造57張超大型寶可夢卡牌

新光三越打造巨型卡牌展示，一口氣集結30張皮卡丘與27張初始寶可夢卡牌，共57款超大型寶可夢卡牌，皆是「30th CELEBRATION」裡的卡牌，將於新光三越北中南9家分店登場。另外全台各店也將以「一店一寶可夢」打造專屬寶可夢，從大型寶可夢氣偶／精靈球、立體寶可夢展示物，到店內窗貼、手扶梯、電梯、購物袋將全面換上寶可夢，要讓訓練家從踏進新光三越的那一刻起，就走進寶可夢世界。

Pokémon Center快閃店首波前進台中

Pokémon Center TAIPEI首波將在台中中港店（10/8至10/21）舉辦Pokémon Center TAIPEI快閃店，讓訓練家不用跑到台北，即可購買到寶可夢商品。

全台超過70場寶可夢見面會

新光三越攜手10大寶可夢，還有皮卡丘、伊布、快龍、波加曼、卡比獸、木木梟、可達鴨、耿鬼、皮皮及謎擬Q共7大寶可夢首度登台，於周年慶期間輪番現身，各分店見面會當天，消費者持不限金額發票，即可兌換拍照資格（限量），每參加一場見面會可獲得一枚印章，集滿3個印章可兌換「皮卡丘鍵帽鑰匙圈」（限量）。

寶可夢30周年大遊行

與台北市政府攜手推出的寶可夢30周年大遊行，10/10至10/11在台北市信義區香堤廣場登場，現場打造豐富多元的寶可夢互動體驗活動，白天有熱力十足的寶可夢遊行、晚間由DJ秀接力登場。現場更有遮陽紙帽、Pokéscape等好禮，還有立體寶可夢展示物、POKÉGENIC等大型打卡裝置，打造沉浸式寶可夢世界；大小朋友還能參與Pokémon Kids TV攤位及寶可夢見面會，近距離感受寶可夢的可愛魅力。

全台新光三越與《Pokémon GO》活動補給站

《Pokémon GO》為慶祝寶可夢30周年，於10/1至12/31造訪全台新光三越、SKM Park Outlets高雄草衙與台北車站，旋轉附近的寶可補給站，即可搜集到專為30周年設計的遊戲內限定明信片，全台共有6款不同樣式的限定明信片讓訓練家收藏（台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄，各1款）。

寶可夢MEZASTAR機台30周年特別卡匣

時間：10/1起搶先於首波週年慶店別－台北南西店、台中中港店、台南小北門、高雄三多店登場（後續活動店別，依各店公告為準）

地點：快閃據點「MEZASTAR STATION」

方式：在快閃店遊玩機台，即可獲得印有新光三越周年慶的寶可夢30周年紀念LOGO的特別MEZASTAR卡匣－夢幻（限量）。

新光三越周年慶期間限定全台首輛寶可夢30周年主題列車

全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30周年主題列車」將於9/25起正式登場，將台鐵EMU800型列車化身移動式寶可夢世界，除了9/25起常態運行外，10/3將推出首班限定包車，10月至12月另於指定周六、周日規劃共計6班的限定班次，包車更規劃紀念車票、乘車禮、寶可夢hi bye見面會、列車尋寶GO數位集章等活動，並設置寶可夢移動快閃店，讓訓練家從候車、上車到旅途中都能沉浸在寶可夢的世界中，打造全台獨一無二的移動式打卡景點。

新光三越2026年周年慶攜手寶可夢30周年，推出超過10款獨家卡友禮。圖／新光三越提供

新光三越攜手10大寶可夢推出見面會於周年慶期間輪番現身，每參加一場見面會可獲得1枚印章，集滿3枚印章可兌換「皮卡丘鍵帽鑰匙圈」。圖／新光三越提供

全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」將於9/25起正式登場。圖／新光三越提供

新光三越攜手寶可夢推出60款會員限定好禮，其中包括「Pokémon層層進化收納櫃」 有17款分店限定款，每店各有專屬角色。圖／新光三越提供

10月至12月於新光三越分店周年慶期間，會員憑貴賓卡過卡及不限金額消費即可獲得抽抽樂一抽機會。圖／新光三越提供

新光三越周年慶攜手寶可夢推出60款會員限定好禮，12月將推出幸福開飯電鍋 扣35,000點skm points或扣30點＋3,599元即可獲得。圖／新光三越提供