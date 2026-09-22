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百貨消費年輕化！新光三越台南小北門開幕周年慶拚3.8億、寶可夢助陣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
新光三越台南小北門今年首度舉辦周年慶活動，除購物優惠外加入不少娛樂元素，像是與日本超人氣IP「寶可夢」合作，10月9日將推出南部唯一10大寶可夢角色見面會等活動。圖／新光三越台南小北門提供
新光三越台南小北門今年首度舉辦周年慶活動，除購物優惠外加入不少娛樂元素，像是與日本超人氣IP「寶可夢」合作，10月9日將推出南部唯一10大寶可夢角色見面會等活動。圖／新光三越台南小北門提供

年底百貨購物盛事來襲，新光三越台南北門開幕滿周年，業者觀察一年來消費型態，年輕族群消費不再只看商品價格，品牌話題、個人風格及生活體驗逐漸成為選擇重點。業者表示，10月1日起推出周年慶活動，攜手寶可夢、音樂祭等內容，同時朝營業額達3.8億為目標。

小北門店表示，開幕一年來，日本超市LOPIA持續帶動人流，年輕客群則集中在美妝、潮流服飾、運動鞋及生活選品等業種，尤其美妝消費受到社群及話題品牌帶動，韓系美妝、香氛及保養品受到年輕消費者關注；服飾方面則以韓系潮牌、街頭風格及機能服飾為主。

此外，近年來除IP經濟仍持續延燒，百貨去年邀集許多品牌以「快閃店」方式進駐，像是韓國潮牌emis、日本蘋國糖東京林檎制飴所、史迪奇主題快閃店等，都受到消費者青睞，也成功創造不少客源與人潮。

小北門店提到，今年首度舉辦周年慶活動，除購物優惠外加入不少娛樂元素，像是與日本超人氣IP「寶可夢」合作，10月9日推出南部唯一10大寶可夢角色見面會、Pokémon GO限定活動、巨型卡牌及展示等；10月3、4日則舉辦小北門音樂祭，邀請樂團芒果醬、公館青少年、DSPS等輪番開唱。

小北門店也說，10月1日至18日周年慶期間，化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計滿5000元送5000點，名品、大家電、法雅客及iStore單筆滿1萬元送5000點；首7日以skm pay於指定業種消費滿1萬元，再送1萬點，另有銀行加碼活動。

小北門店強調，小北門此次要慶祝的不只是一歲，而是一年間逐漸形成「小北門潮人生活」，讓南部消費者不用出國，也能同步世界流行、不用北上，也能找到屬於台南的新潮生活。

新光三越台南小北門開幕滿周年，10月1日起推出周年慶活動，攜手寶可夢、音樂祭等內容，業者也喊話，將朝營業額達3.8億為目標。圖／新光三越台南小北門提供
新光三越台南小北門開幕滿周年，10月1日起推出周年慶活動，攜手寶可夢、音樂祭等內容，業者也喊話，將朝營業額達3.8億為目標。圖／新光三越台南小北門提供

新光三越 北門 周年慶 寶可夢 百貨 消費 台南

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