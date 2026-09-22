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看秀、逛展、抽好禮！「2026原創服裝大賞」10月2日松菸登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「2026原創服裝大賞頒獎典禮」活動集結14個新銳服裝品牌，以「From EGO to ECO」為主題登台展演。勞動力發展署桃竹苗分署／提供
「2026原創服裝大賞頒獎典禮」活動集結14個新銳服裝品牌，以「From EGO to ECO」為主題登台展演。勞動力發展署桃竹苗分署／提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」將於10月3日（六）下午2時30分，在台北松山文創園區1號倉庫舉辦「2026原創服裝大賞頒獎典禮」，10月2日至4日，每日早上11點起，一連三天打造原創時尚盛會，集結時尚座談、品牌展售、風格市集及免費手作體驗，讓民眾看秀、逛展、選購精品、體驗手作，近距離感受新銳設計的創意魅力。

不只是比誰的設計更吸睛，還要思考時尚如何與環境共存，「2026原創服裝大賞」以「From EGO to ECO」為主題，邀請新世代設計者在AI與永續趨勢下，從個人風格出發，思考設計與環境、社會的關係；今年吸引69名獨立設計師及新銳品牌參賽，最終10組入圍者將於10月3日頒獎典禮現場角逐首獎，總獎金首度提高至100萬元，首獎除可獲15萬元創業金，以及SHOWROOM聯合展售、發表會、品牌陪跑等資源，讓新銳設計者不只在伸展台上被看見，更能透過實際展售與品牌輔導，累積走向市場的第一步。

三天活動各有亮點，10月2日開幕後，首先登場的「台日時尚品牌經營與觀察座談」，由時尚通路負責人李睿杰分享臺灣品牌進軍日本市場的實戰經驗；10月3日則迎來活動重頭戲，由新銳設計品牌同台競技，還有歷屆獲獎品牌「FUSIOFUSIO」、「TUNNI」帶來最新系列，讓觀眾一次看見新秀如何角逐獎項，也看見得獎品牌一路走來的成果；10月4日則以免費手作體驗及摸彩活動壓軸，活動期間每日除了集結7大新銳品牌祭出限定折扣，讓民眾用優惠價格入手原創設計，把喜歡的作品直接帶回家，另有「風格探索護照」集點活動，走訪品牌展區還能兌換探索禮包，讓周末逛展不只看秀，還能買精品、拿好禮。

桃竹苗分署長賴家仁表示，今年適逢「衣啟飛翔創客基地」成立10周年，「原創服裝大賞」也邁入第5屆，從歷屆舞台上的作品，到一個個走進市場的新銳品牌，正是創客基地長期培育服裝人才、陪伴設計夢想落地的成果。過去獲獎品牌也持續在市場發光，例如2022年首獎「EMORA」今年成功進軍東京時尚通路，2025年首獎「TUNNI」則在台北開設實體門市，讓每一次站上舞台，都不只是一次比賽，更是品牌走向市場的起點。今年特別擴大規劃展售、體驗及互動活動，希望讓時尚不再只是少數人的專屬，而是人人都能親近、欣賞並支持的生活風格，邀請民眾把握10月3日的決賽走秀，親眼看看新世代設計師如何以創意展現臺灣原創設計，也歡迎利用周末到場逛展、看秀、體驗手作，為臺灣新銳設計師加油。

「2026原創服裝大賞」系列活動已開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。詳細活動資訊及報名方式請至「衣啟飛翔創客基地」Facebook粉絲專頁查詢，或電洽03-533-5055分機19徐先生。

「2026原創服裝大賞頒獎典禮」系列活動以「三天、三大主題」串聯專業、品牌與生活。勞動力發展署桃竹苗分署／提供
「2026原創服裝大賞頒獎典禮」系列活動以「三天、三大主題」串聯專業、品牌與生活。勞動力發展署桃竹苗分署／提供

服裝 松菸 松山文創園區 設計

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