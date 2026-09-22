鄭容和9/24現身台北101 Michael Kors 限量入場名額限時開搶

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和即將在9月24日現身Michael Kors台北101旗艦店，這也是他睽違一年再度替MK站台，在中秋節前夕與台灣粉絲相聚，一起欣賞2026秋冬系列。

活動當日，鄭容和將攜手新生代演員詹子萱、新生代唱跳歌手郁欣IVY與創作歌手KIRE，一同現身台北101旗艦店，共同揭開Michael Kors 2026秋冬系列。

Michael Kors為了這次活動特別開放限量活動參加名額。即日起至9月23日，購買Michael Kors指定Bryant包款，有機會依購買先後順序獲得秋冬新品發表會參加資格。活動名額有限，額滿即止，實際參加資格以品牌確認通知為準。

Michael Kors Bryant黑色肩背包，11,500元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Bryant巧克力棕色肩背提包，14,300元。圖／Michael Kors提供