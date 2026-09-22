快訊

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

螺絲業界震驚！安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭容和9/24現身台北101 Michael Kors 限量入場名額限時開搶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和即將在9月24日現身Michael Kors台北101旗艦店。圖／Michael Kors提供
南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和即將在9月24日現身Michael Kors台北101旗艦店。圖／Michael Kors提供

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和即將在9月24日現身Michael Kors台北101旗艦店，這也是他睽違一年再度替MK站台，在中秋節前夕與台灣粉絲相聚，一起欣賞2026秋冬系列。

活動當日，鄭容和將攜手新生代演員詹子萱、新生代唱跳歌手郁欣IVY與創作歌手KIRE，一同現身台北101旗艦店，共同揭開Michael Kors 2026秋冬系列。

Michael Kors為了這次活動特別開放限量活動參加名額。即日起至9月23日，購買Michael Kors指定Bryant包款，有機會依購買先後順序獲得秋冬新品發表會參加資格。活動名額有限，額滿即止，實際參加資格以品牌確認通知為準。

Michael Kors Bryant黑色肩背包，11,500元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Bryant黑色肩背包，11,500元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Bryant巧克力棕色肩背提包，14,300元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Bryant巧克力棕色肩背提包，14,300元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Bryant查特酒綠色肩背包，11,500元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Bryant查特酒綠色肩背包，11,500元。圖／Michael Kors提供

鄭容和 台北101 名額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

7-ELEVEN首度推「HUNTER×柏靈頓熊」集點 逾30款限量商品療癒登場

亞運棒球／台韓大戰9月21日開打 新北市民廣場直播派對 徐展元陪球迷一起拚

國泰全國兒繪寫生活動人氣爆棚 本周六新北市仁愛公園熱鬧登場

運動部「隱藏好康」被挖出！她免費爽上8堂皮拉提斯 全台22處可參加

相關新聞

鄭容和9/24現身台北101 Michael Kors 限量入場名額限時開搶

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和即將在9月24日現身Michael Kors台北101旗艦店，這也是他睽違一年再度替MK站台，在中秋節前夕與台灣粉絲相聚，一起欣賞2026秋冬系列。

從一件風衣到一個傳奇 《The Burberry Trench》特展 英倫符碼解密

一個多世紀以來，倫敦多變的天空總飄著陰雨，而英倫時尚對大自然最堅韌的回應，莫過於一件禦風擋雨的卡其色外衣Trench Coat。為慶祝品牌成立170週年，Burberry與維多利亞與亞伯特博物館（以下簡稱V&A博物館）合作，於倫敦南肯辛頓館舉辦《The Burberry Trench》特別展覽，首度公開多件典藏珍品，帶領大眾重新閱讀這段由織物造就、形塑英倫精神的的百年歷史。

復古也感動 CASIO扣緊千禧懷舊潮推全新F-B100W電子表 從日常出發

當時間的載體持續朝虛擬與智慧化發展，類比、低科技感的裝置反而舒緩了無形的心理焦慮。CASIO本月發表了全新F-B100W系列，訴求「A Classic, Now Connected」的概念，在保留經典八角形稜角與大型LCD螢幕的同時，為歷久不衰的電子表賦予全新感受。

有行旅／紐西蘭南島 悠活漫旅13日

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。另外包下蒂卡波湖國際暗空保護區，安排ＶＩＰ獨立區域觀星，全程入住南島指標性飯店， 包括住在蒂卡波湖邊、入住庫克山國家公園核心區；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。