星宇航空第四季機上餐點登場 米其林一星台菜、仙台牛舌上桌

星宇航空第四季機上餐飲換新菜單，10月1日起推出多款限定餐點，包括台北出發長程航線與米其林一星「元紀．台灣菜」合作的秋冬菜單、仙台航線限定牛舌套餐，以及日本人氣甜品品牌PRESS BUTTER SAND全新聯名口味，讓旅客在飛行途中品嘗台灣及日本在地風味。

星宇航空表示，台北出發長程航線持續與「元紀．台灣菜」合作，10月1日起於頭等艙及商務艙供應秋冬菜單。頭等艙以「家的餐桌」為靈感，推出五味明蝦、陳香花雕桂丁雞捲、干貝鮑魚四寶湯、秘製牛肋排及麻油松阪豬飯等菜色，為秋冬深夜航程增添一份暖心滋味。

商務艙則以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心，將茶葉蛋、菜脯雞湯、滷肉飯等台灣家常味融入機上餐點。前菜推出金薯蟹肉沙拉、茶葉蛋、醋溜九孔、芥末西芹腐竹、菜脯白玉燉鮮雞湯、爐烤豬梅頭肉及鹿港烏魚子滷肉飯等，呈現台灣山海風味。

日本航線也推出季節限定餐飲。仙台出發航線與當地百年品牌「伯養軒」合作，商務艙網路預選可選牛舌套餐，以炭烤牛舌搭配大麥飯及白蔥牛尾湯，呈現經典仙台滋味。

東京、大阪出發航班則持續與伴手禮品牌PRESS BUTTER SAND合作，推出全新「紅豆＆黃豆粉」口味，以北海道紅豆搭配黃豆粉，作為冬季旅程甜點。此外，星宇長程航線也提供與日清食品聯名的日式豚骨味杯麵，8小時以上航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，可於飛行途中享用。

星宇航空表示，持續以季節食材及各地特色為靈感，透過與擁有相同理念的在地餐飲品牌合作更新機上菜單，將各地餐飲文化延伸至萬呎高空，從精緻餐點到旅途中隨時都能享用的暖心杯麵，持續為旅客打造多元且細緻的餐飲體驗，期望讓每一段旅程不僅抵達目的地，更從味蕾開始感受旅行的美好。

商務艙菜單則以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心，將茶葉蛋、菜脯雞湯、滷肉飯等經典家常味融入機上餐點，透過精緻手法重新詮釋。圖／星宇航空提供

東京、大阪出發航班持續與廣受好評的伴手禮品牌「PRESS BUTTER SAND」合作推出全新「紅豆＆黃豆粉」口味。圖／星宇航空提供

星宇航空與日清食品聯名推出日式經典豚骨味杯麵，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行期間品嚐道地的日式豚骨風味。圖／星宇航空提供