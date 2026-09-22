星宇航空第4季新菜單登場 米其林一星台菜、仙台牛舌上機

星宇航空（2646）機上餐飲不斷推陳出新，第4季菜單以時令食材、台灣風味及目的地特色為靈感，推出多款限定餐點，包含長程航線米其林一星《元紀．台灣菜》秋冬菜單、仙台航線限定牛舌套餐，以及日本人氣甜品PRESS BUTTER SAND全新聯名口味，讓旅客在雲端品味豐富滋味，在雲端也能擁有極致味蕾享受。

星宇航空台北出發長程航線餐點持續與七月底蟬聯米其林一星的《元紀．台灣菜》合作，10月1日起推出以秋冬時令食材為主軸的暖胃餐點，於台北出發頭等艙以及商務艙供應。頭等艙菜單靈感源自「家的餐桌」，前菜為「五味明蝦」及「陳香花雕桂丁雞捲」，利用熟悉的台味元素開啟味蕾，接著以老母雞與金華火腿等食材熬製六小時的「干貝鮑魚四寶湯」暖胃，主餐為「秘製牛肋排」以及「麻油松阪豬飯」，風味溫潤濃郁，為秋冬深夜航程增添一份暖心滋味。

商務艙菜單則以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心，將茶葉蛋、菜脯雞湯、滷肉飯等經典家常味融入機上餐點，透過精緻手法重新詮釋。前菜「金薯蟹肉沙拉．茶葉蛋」、「醋溜九孔．芥末西芹腐竹」以秋季代表食材蕃薯、蟹肉呈現出豐富層次；湯品「菜脯白玉燉鮮雞湯」使用老母雞並搭配十年菜脯熬煮，清甜中帶有醇厚鹹香；主餐則有「爐烤豬梅頭肉」及「鹿港烏魚子滷肉飯」，烤至外酥內嫩的豬肉配上海味濃郁的滷肉飯，將台灣山海風味一次收服。

除了台北出發航線，日本出發航班亦延續當地特色餐飲。仙台出發航線與深耕當地百年品牌「伯養軒」合作，於商務艙提供網路預選限定牛舌套餐，以充滿炭香的牛舌搭配大麥飯與白蔥牛尾湯，在空中完美呈現經典仙台滋味。東京、大阪出發航班持續與廣受好評的伴手禮品牌「PRESS BUTTER SAND」合作推出全新「紅豆＆黃豆粉」口味，選用北海道產紅豆搭配黃豆粉，甜香柔和、口感細緻，為冬季旅程增添溫暖與甜蜜。

除了精緻餐點與甜點，星宇航空長程航線更貼心提供聯名杯麵服務，讓旅客在長途飛行中隨時享用熱騰騰的日式滋味。星宇航空與日清食品聯名推出日式經典豚骨味杯麵，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行期間品嚐道地的日式豚骨風味，為旅程增添一份暖心回憶。

星宇航空機上餐點持續以在地風味與季節食材做為核心，透過與擁有相同理念的餐飲品牌合作創新菜色，將各地餐飲文化延伸至萬呎高空，從精緻餐點到旅途中隨時都能享用的暖心杯麵，持續為旅客打造多元且細緻的餐飲體驗，期望讓每一段旅程不僅抵達目的地，更從味蕾開始感受旅行的美好。

商務艙菜單則以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心。星宇／提供

星宇航空與日清食品聯名推出日式經典豚骨味杯麵，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客皆能品嚐。星宇／提供

星宇航空台北出發長程航線餐點米其林一星《元紀．台灣菜》10月1日起推出以秋冬時令食材為主軸的暖胃餐點。星宇／提供