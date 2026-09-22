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從一件風衣到一個傳奇 《The Burberry Trench》特展 英倫符碼解密

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
V&A博物館於倫敦南肯辛頓館舉辦了《The Burberry Trench》特展，自即日起至2027年1月3日、免費參觀。圖／Burberry提供
V&A博物館於倫敦南肯辛頓館舉辦了《The Burberry Trench》特展，自即日起至2027年1月3日、免費參觀。圖／Burberry提供

一個多世紀以來，倫敦多變的天空總飄著陰雨，而英倫時尚對大自然最堅韌的回應，莫過於一件禦風擋雨的卡其色外衣Trench Coat。為慶祝品牌成立170週年，Burberry維多利亞與亞伯特博物館（以下簡稱V&A博物館）合作，於倫敦南肯辛頓館舉辦《The Burberry Trench》特別展覽，首度公開多件典藏珍品，帶領大眾重新閱讀這段由織物造就、形塑英倫精神的的百年歷史。

回溯1879年，Burberry品牌創辦人Thomas Burberry研發出具防風雨機能的Gabardine斜紋面料，一舉顛覆了厚重外衣的傳統概念。從20世紀初的典藏型錄、服裝設計師Hardy Amies穿著過的實體風衣，Trench Coat展示了從機能軍裝轉化為當代英倫符號的關鍵脈絡。

服裝的血肉源自細節，展覽現場並拆解了一款風衣的工藝製程。從雙排扣剪裁、背部擋風片輪廓，到需要工匠人手縫製的勾扣衣領、格紋內襯，展現出實用機能與美的平衡相容。展區後段並精選過去25年間的19套秀場造型，包含Christopher Bailey等歷任總監包含現任創意總監Daniel Lee的作品，呈現風衣在當代語境下的進化與重塑。

展廳頂端則特別取材自畫家John Constable畫作的雲朵天花板，幽默映襯英倫的多變天候。本次策展人Oriole Cullen與Carly Eck則指出，風衣已超越單純的外套概念成為跨越時代的文化記憶。隨著本次展覽揭幕，Burberry贊助的The Burberry Gallery亦預計於2028年秋季開幕，持續為城市脈動注入新血。展覽地點位於曾陳列典藏紡織品的Prince Consort Gallery，並已自即日起至2027年1月3日免費開放參觀。

現場展出的19套造型，帶人一探Trench Coat在機能、陽剛之外的各種可能。圖／Burberry提供
現場展出的19套造型，帶人一探Trench Coat在機能、陽剛之外的各種可能。圖／Burberry提供

Burberry x V&A風衣展覽，展出Burberry創辦人Thomas Burberry肖像。圖／Burberry提供
Burberry x V&A風衣展覽，展出Burberry創辦人Thomas Burberry肖像。圖／Burberry提供

豐富的典藏史料，是一次認識英倫風格與Burberry的絕佳時機。圖／Burberry提供
豐富的典藏史料，是一次認識英倫風格與Burberry的絕佳時機。圖／Burberry提供

策展人Carly Eck。圖／Burberry提供
策展人Carly Eck。圖／Burberry提供

Trench Coat風衣加上Gabardine斜紋面料，儼然已是Burberry的有形文化資產。圖／Burberry提供
Trench Coat風衣加上Gabardine斜紋面料，儼然已是Burberry的有形文化資產。圖／Burberry提供

Burberry 維多利亞 倫敦

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