新站、首屆藝術雙年展迎秋旅商機 台南遠東香格里拉推雙住房專案

新臺南車站即將啟用，加上「2026第一屆臺南藝術雙年展」接力登場，為第4季台南觀光市場增添旅遊新題材。看好秋季自由行及平日住房需求，台南遠東香格里拉飯店推出「秋日好時光」與「秋日漫遊季」兩款住房專案，開放預訂10月1日至12月30日期間住宿；平日入住亦可搭配國旅住宿獎助，符合資格者連住兩晚最高折抵2,000元。

台南遠東香格里拉飯店座落臺南車站站前第一排，搭乘台鐵可步行抵達，高鐵旅客亦可經沙崙線轉乘至臺南車站。隨著新站啟用及首屆臺南藝術雙年展登場，飯店結合交通樞紐區位，鎖定自由行、短程度假及平日旅遊需求，透過兩天一夜與三天兩夜不同住房產品，爭取延長旅客停留天數，並帶動館內餐飲消費。

秋季住房專案依旅遊天數提供不同選擇。三天兩夜「秋日漫遊季」主打「一日飯店早餐、一日府城尋味」，一日於十樓遠東Café享用自助早餐，品嚐現沖牛肉湯、虱目魚粥、擔仔麵等台南特色料理，以及現做蛋料理與日式、西式、印度風味等多國選擇；另一日則將早餐留給城市，自由走訪市場、老店與巷弄小吃，以不同早餐安排延伸旅客的在地體驗。 兩天一夜「秋日好時光」則鎖定短程度假客群，包含住宿一晚及翌日遠東Café自助早餐。

入住賓客皆享一樓「品香坊」200元消費抵用、館內指定餐廳及大廳茶軒九折優惠，並可使用健身房、三溫暖及戶外游泳池等休閒設施。「香格里拉會」會員攜家出遊再享兒童早餐禮遇，未滿7歲兒童由成人陪同可免費用餐，每房最多2位；7歲（含）以上、未滿12歲兒童享成人早餐價格5折優惠。