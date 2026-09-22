復古也感動 CASIO扣緊千禧懷舊潮推全新F-B100W電子表 從日常出發

當時間的載體持續朝虛擬與智慧化發展，類比、低科技感的裝置反而舒緩了無形的心理焦慮。CASIO本月發表了全新F-B100W系列，訴求「A Classic, Now Connected」的概念，在保留經典八角形稜角與大型LCD螢幕的同時，為歷久不衰的電子表賦予全新感受。

CASIO之所以重新吸引了喜好復古風格的新世代，關鍵在於切中「Y2K 與復古未來主義」的心理共鳴。1980至90年代經典的液晶顯示、八角形金屬表殼與計算機設計，對未曾經歷電子科技萌芽期的族群而言，反而成為了一種帶有懷舊情感的符碼。加上親民無負擔的價格、簡約中性的設計，提供社群強烈的情緒價值。

CASIO新品的F-B100W系列厚度僅8.8mm、重量26g的輕量化樹脂表殼搭配了內側空氣凹槽的表帶，因而提出纖薄、輕鬆配戴的體感訴求。同時表款並結合加速度感應器與Smartphone Link藍牙連線功能，可自動校準時間，還能將步數與200組圈速紀錄同步至專用手機應用程式，以內斂克制的型式，記錄下都市日常的生命律動。

表款並具有全黑、軍綠色多種配置，當低調的LED背光在夜幕中亮起，將記憶從上一世紀傳承到下一個未知年代，精準共鳴。

CASIO的F-B100W系列並能將步數與200組圈速紀錄同步至手機程式，輕鬆記錄生活與運動點滴。圖／CASIO提供

擁有1980、1990年代輪廓的CASIO，在液晶螢幕下加入了藍芽手機應用程式，接軌當代的智慧生活。圖／CASIO提供

CASIO F-B100W系列腕表，1,800元，搭配Casio Watches應用程式，將帶來自動時間調整、約300個城市的世界時間、

生活日誌資料、時間與地點、尋找手機等功能。圖／CASIO提供