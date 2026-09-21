500盤2026／入選首屆「亞洲100盤」 名廚劉禾森談他的新中餐尋味之旅

為了「500盤」今年首度增設的「亞洲100盤」，名廚劉禾森（Jason Liu）專程返台領獎。他在台上表示，「500盤之所以有趣，在於它不是頒給餐廳、也不是頒給主廚，而是頒給每一道菜。」說話靦腆，精簡卻字字到位。私下專訪時，他笑說，從小就喜歡看《聯合報》，「早上爺爺給了30元，會拿10元買報紙，剩下20塊吃早餐。」

14歲踏進廚房、16歲進入台北君悅，就讀開平餐飲學校；再從台灣到對岸，打造出米其林一星、上海「LING LONG（凌瓏）」，2026年更躍升《Asia's 50 Best Restaurants》亞洲第9名。

2025年，他再獲「The Best Chef Awards」最高級別的「三把刀（Three Knives）」及「最佳創意獎」。近期，在北京故宮附近開出全新品牌「崚雲 LING YUN」，展開另一段當代中餐的探索。

33歲的劉禾森，已站上國際餐飲舞台。

●「鮮」只是三個邏輯之一，新中菜是從傳統繼續往前走

談起許多美食家對其料理「鮮」的讚嘆，劉禾森說，「鮮，只是我創造的三個邏輯之一。第一個是傳統與現代的比例、第二個是本土食材、第三個是鮮味。這三個視角環繞在我們的每一道菜裡。」

而外界所稱的「新中菜」或「當代中餐」，對他而言，也不是憑空創造出來的新名詞，而是建立在「理解傳統」之後，以新的視角重新觀看中餐。

「我的定義，就是我們在做中餐，中餐還有歷史，我們要去了解歷史，但是用新的視角去呈現它，它就自然而然成為新中菜。」

他比喻，「有點像是當代藝術走到傳統藝術、古典藝術的過程，我們現在做的，就是正在創造新的事情。」

這樣的思維，也可從凌瓏的菜單中窺見一二。上海凌瓏以「xian（鮮味）」為核心，透過八道菜的套餐形式，串起中國不同地域的風味與風土。其中，招牌菜「蠔與牛」，源自劉禾森兒時對蠔油牛肉的味覺記憶，他將粵菜蠔油牛肉重新拆解，以生蠔濃縮鮮味，再搭配山東牛肉，透過不同技法重新組合，成為凌瓏具代表性的菜色。

「現在我們看到很多的經典之作，或許只是一百年前某個人所做的一點點小的革新而已。如果可以流傳得更久，創新也會變成經典而被後人所知。」

●為了理解辣，他曾讓自己過敏一周

為了尋找中餐更深層的味道，劉禾森曾走訪中國30多座城市。10年來，他把旅行當成「理解料理的方法」。

「我本身不吃辣，但我會為了去學一個四川做的辣油，然後一周過敏——我是辣椒素過敏的人。」「我會因為想要去了解、想要去探索所謂的傳統，而深入去挖掘。」

「所謂歷史中餐有八大菜系、十大菜系、二十大菜系，這些都只是其中的冰山一角。我覺得我們要去挖掘，且尊重文化，不停去創造我們眼中沒有出現過的畫面。」

他也從雲南傣族料理裡，看見東南亞風味與地方文化交融的痕跡。「每一個地方的風味都不一樣」，這些旅行中遇見的味道與文化，也成為他持續創作的重要養分。

●上海看文化交融、北京看故宮展品：兩間餐廳兩種風景

上海凌瓏2024年首次進榜《Asia's 50 Best Restaurants》第36名，2026年就衝上第9名。此刻，劉禾森又將目光帶回北京，在故宮附近開出新品牌「崚雲 LING YUN」。他說，「這兩間餐廳，我是以地理位置來做區隔。」

「上海店開在外灘，外灘是文化交融特別明顯的地方，這裡都是西式建築，所以我們把上海店中西的界線放得特別明顯，它看起來就是一個Modern Chinese。」到了北京，「開在故宮旁邊，所以會讓所有的菜看起來更像是故宮拿出來的展品，更像是藝術品中餐的畫面。」「我希望崚雲LING YUN的每道菜，都像博物館館藏的展品，靜靜立著，卻充滿力量。」

談到得獎與創作，他說，「我們做所有的創造，都是圍繞著自己想做的。獎項只是幫助我們證明自己在做的事情是對的，是一個認可，但是它不影響我要做什麼。」

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

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場地協力｜台北晶華酒店

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劉禾森說，「我希望崚雲LING YUN的每道菜，都像博物館館藏的展品，靜靜立著，卻充滿力量。」圖/摘自劉禾森粉絲專頁

名廚劉禾森（Jason Liu，圖左）為「亞洲100盤」專程返台領獎。圖／500輯攝影團隊提供

團隊也嘗試各種合作。圖/摘自劉禾森粉絲專頁

50 Best No.9獲獎那一刻。圖/摘自劉禾森粉絲專頁

名廚劉禾森（Jason Liu）認為，得獎是一個認可，但是它不影響我要做什麼。圖／500輯攝影團隊提供