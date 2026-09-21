500盤2026／ Chaud Doux拿下5盤 主廚林庭右：溫暖做菜、溫柔待人

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，Chaud Doux在眾多餐廳中獨得5盤榮耀。

處在台北民生東路巷弄的 Chaud Doux，於2025年開幕，由米其林三星餐廳態芮（Taïrroir）主廚何順凱監製、林庭右主廚掌勺。餐廳以法國里昂經典小館 Bouchon 為靈感，從法式家常料理出發，運用台灣在地、當季食材，重現鄉村肉派、里昂沙拉、馬賽魚湯等傳統滋味。Chaud Doux 在法文中意指「溫暖、溫柔」，也與台語「相遇」諧音，延伸出「溫暖做菜，溫柔待人」的核心精神，讓法式料理回到更日常、親近的餐桌。

主廚林庭右上台領獎，感性地說頒獎人之一誼遠控股陳致遠董事長提到的保羅・博古斯，其實就是他在法國就讀的保羅・博古斯廚藝學院的校長。「希望他在天上也能看到他得到這個獎項肯定，知道他把我們教得很好。」

他接著分享，「Chaud Doux 很重要的核心，其實就是『溫暖做菜、溫柔待人』。希望所有來過 Chaud Doux 的貴賓、客人，都能感受到這份我們一直很珍惜、也很期待表達的核心價值。

也因為這些想法，所以今天很榮幸能獲得這個獎，也謝謝大家一路上的支持。」

Chaud Doux以馬賽魚湯拿到2盤，鮮牡蠣細扁麵也得到2盤以及紅酒蘇格蘭蛋得到1盤，充滿溫暖心意，樸實真誠而風味濃郁的家常菜餚獲得高盤數支持。

Chaud Doux：馬賽魚湯 - 每日鮮魚・胭脂蝦・干貝。圖／謝忠道提供

Chaud Doux：鮮牡蠣細扁麵 - 豬背脊・索夫利特醬・酥脆洋蔥。圖／Chaud Doux提供

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