500盤2026／六品小館「豆干肉絲」6連霸 勇奪「經典名菜獎」

第六屆「500盤」榜單揭曉。這份由50位跨界評審共同勾勒的台灣年度飲食地圖，不僅深入發掘餐廳與主廚在各領域的付出與貢獻，也同步頒發「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫極致工藝獎」、「星展銀行品味領航獎」、「新光三越饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、「山崎金屬 職人精神獎」、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等特別獎。

《500輯》發行人項國寧（圖左）頒發「經典名菜獎」給六品小館代表張芷榕。圖／500輯攝影團隊提供

在今年獲獎的314間餐廳中，創立於1983年、深耕台北永康商圈逾40年的「六品小館」，憑藉招牌菜「豆干肉絲」再度榮獲評審青睞，並一舉拿下本屆「經典名菜獎」的殊榮。這道看似尋常的家常料理，自2021年第一屆「500盤」創辦以來年年進榜，成為唯一連續「6連霸」難得紀錄的傳奇菜色。

六品小館代表張芷榕上台領獎時表示，最要感謝的是開店40多年來一路支持的老客人，以及一起工作的夥伴，未來仍會繼續努力，把每一道料理做好。

店家坦言，過去也曾因廚務繁重、師傅受傷而動過放棄的念頭，但每當熟客「恐嚇」說「你不做我們就沒地方吃飯了」，或是看到許多家庭從孩子出生到長大成人都在這裡聚餐、度過成長歲月，這些真摯的人情味便化為繼續堅持下去的無窮動力。

沒有飄洋過海的珍稀食材，也沒有繁複華麗的擺盤飾品，六品小館的「豆干肉絲」之所以被老饕與網友推崇為「全台北最強」，關鍵全在於對基本功的極致堅持。

店家透露，看似簡單的豆干絲，從食材源頭就暗藏玄機。由於對品質極為挑剔，餐廳甚至特別找來合作的豆干老廠專門客製；店內師傅堅持一刀刀純手工切出極細的豆干絲，絕不使用機械製作的乾絲替代。細切後的豆干自帶微小孔隙，在大火翻炒過程中能迅速鎖住空氣與醬汁。

而下鍋後的靈魂，則是一場精密的「秒數與溫度戰」。糖與醬油包覆的黃金比例必須抓得極為精準，並在高溫下進行「72秒」的快速翻炒。在鑊氣交融下，才能達到盤底不留殘油、鹹香微甜且口感蓬鬆的完美平衡。

歷年評審如美學大師蔣勳，就曾特別盛讚其刀工之細緻與入味；飲食作家洪愛珠稱許其蓬鬆、空氣感與乾爽；評審游適任與知名YouTuber阿滴也被其完美平衡的醬香與鑊氣所征服。不同世代與背景的評審，都在這盤菜中找到了共鳴。

六品小館「豆乾肉絲」。聯合報系資料照

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