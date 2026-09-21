500盤2026／ La Vie by Thomas Bühner奪下5盤 楊展浩感謝500盤肯定

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，La Vie by Thomas Bühner一舉受到5盤嘉獎。

由德國米其林三星主廚 Thomas Bühner 主理的 La Vie by Thomas Bühner，是他目前全球唯一以自己名字開設的餐廳。2018 年結束德國奧斯納布魯克 La Vie 後，Bühner 將超過30年的料理經驗帶到台北，攜手港籍行政主廚楊展浩，以歐洲料理技法結合台灣山林、田野、河川與海洋的當季食材，發展不設界線的當代歐陸料理。料理強調食材原味、烹調手法與風味延伸三個層次，希望從自然與季節中找到靈感，讓每一道菜成為新的味覺記憶。

行政主廚楊展浩代表上台領獎，簡單致詞謝謝各位評審肯定，也謝謝大家。

La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳：綠竹筍 干貝 海瓜子。圖／江欣宜提供

La Vie by Thomas Bühner憑綠竹筍 干貝 海瓜子獲得2盤，炭烤藍龍蝦 小蘿蔔 柑橘、酥皮派 鴨胸 鴨肝、溫生蠔 黃酒 辣根分別拿到1盤，融合台灣山林、田野、河川與海洋的頂級物產，並精心賦予現代都會風格，精緻細膩的料理層次在500盤取得佳績。

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