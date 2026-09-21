500盤2026／ EIKA 盈科榮獲5盤肯定 主廚以當地食材呈現最佳料理

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，其中，EIKA 盈科更是奪得5盤高盤數的獎讚。

於台北大稻埕民樂街的 EIKA 盈科，由由前米其林二星餐廳「祥雲龍吟」料理長，日本主廚稗田良平於2024年創立。餐廳名稱取自他日本家鄉壱岐島的「盈科小学校」，源自《孟子》「盈科而後進」，象徵循序漸進、持續累積。深耕台灣多年的稗田主廚，以日本料理技法為基礎，結合台灣四季食材與在地風土，並融入日本傳統發酵技術，發展出只屬於台灣的日本料理。四層樓老屋中設有茶室與開放式廚房，讓料理與空間一同成為用餐體驗的一部分。

由於稗田主廚在店內忙碌，EIKA 盈科由兩位副主廚代為領獎，他們首先感謝大家對 EIKA 盈科的支持。接著提到主廚每天都會到市場，看看當天、當季最好的食材，再思考怎麼把它呈現給客人。

不僅如此，還說主廚每天也都在絞盡腦汁，不斷和服務生討論，詢問大家覺得客人會怎麼看待這道菜、還有哪裡可以再進步。在主廚這樣一天一天調整、精進之中，「希望讓每一道菜都越來越好，也讓大家越來越喜歡 EIKA 盈科。

很謝謝大家給我們這個獎項，也謝謝一路上支持我們的人。謝謝大家。」

EIKA 盈科的生魚片奪下2盤、魩仔魚 過貓 烏魚子 米、長茄 安康魚乾 米麴、鰻魚 牛骨 蛋則各拿到1盤，透過充滿台灣飲食記憶與創意的現代日本料理展現料理實力，獲得評審們的肯定。

EIKA 盈科： 盈科生魚片。圖／鄔海明提供

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