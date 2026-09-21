500盤2026／「去哪吃人氣好評獎」ZAC ZAG一樂炸雞：獨門醬汁征服味蕾

第六屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，今年依舊深入發掘餐廳與廚人在各領域的付出與貢獻，並頒發特別獎，包含：「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫極致工藝獎」、「星展銀行品味領航獎」、「新光三越饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、「山崎金屬 職人精神獎」、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等。

今年首度頒發的「去哪吃 人氣好評獎」，由深受饕客喜愛的炸雞名店「ZAC ZAG一樂炸雞」強勢奪下。在競爭激烈的炸雞市場中脫穎而出的ZAC ZAG一樂炸雞，負責人林老闆特地遠赴韓國拜師學藝。回台後秉持料理創新精神，研發出專屬自家的獨特韓式調醬，其中招牌「蒜醬」風味層次極為出色；炸雞口感更做到「脆而不硬」，外皮酥香之際，大塊雞肉仍能完美保留多汁鮮嫩度與原始肉香，成為備受好評的人氣排隊名店。

頒獎人遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪致詞時表示，遠傳推動「心生活」行動生活圈並打造「去哪吃」一站式美食服務，期盼結合專業評選與數位平台，讓好味道與創新服務被更多人看見與分享。「去哪吃 人氣好評獎」評選標準不單只看流量，更兼顧真實評論。會員皆大讚ZAC ZAG的炸雞不僅外皮爽脆不硬，吃得出雞肉鮮甜細嫩，搭配獨門蒜醬令人驚艷。

「去哪吃」APP整合「搜、訂、吃、評、分享」五大功能，打造一站式餐飲社群平台，全面解決消費者的選擇困難，實現「吃什麼、吃得到、吃得實惠」的完整用餐體驗。平台更打造「500盤專區」，讓大家可以透過APP瀏覽得獎榜單，提供一鍵導航到得獎店家。

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

#500盤2026 #500盤6周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2026 #亞洲100盤 #The100AsiaDishesAward #500盤 #500dishes

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店