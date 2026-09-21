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500盤2026／從Ultraviolet到POLUX！Paul Pairet獲首屆「國際巨擘獎」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
《500輯》發行人項國寧（圖左）頒發「國際巨擘獎」給法籍名廚Paul Pairet。圖／500輯攝影團隊提供
《500輯》發行人項國寧（圖左）頒發「國際巨擘獎」給法籍名廚Paul Pairet。圖／500輯攝影團隊提供

第六屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，今年依舊深入發掘餐廳與廚人在各領域的付出與貢獻，並頒發「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」等特別獎。其中，今年首度設立的「國際巨擘獎」，頒給法籍名廚 Paul Pairet（保羅．派瑞）及其台北餐廳 POLUX Taipei，肯定他超越單一餐廳與廚藝的國際影響力，以及對台灣餐飲產業所帶來的啟發與新的可能。

Paul Pairet輕鬆上台，延續他一貫直接且幽默的風格。當主持人邀請他分享得獎感言時，他笑說，「我想分享的都在這盤子上了。」在掌聲與笑聲中，這句話也呼應主廚對料理最直接的態度：「最終，還是回到盤中的食物。」

談到剛來台北不久就獲得肯定，Paul Pairet表示，他非常驕傲能在台北開設POLUX，也感謝台灣民眾的熱烈歡迎。他說，「很開心看到許多人來到餐廳，有些人是專程來認識POLUX，也有人因為過去在上海認識他們而再次來訪。」如今獲獎，對他而言更是意外且珍貴的肯定。

Paul Pairet的獲獎理由，在於他以跨文化歷練與前衛創意，透過上海的Ultraviolet重新定義沉浸式餐飲的可能；如今更以POLUX海外首店落地台北，將法式美食、設計與生活文化帶進台灣。從料理創新延伸至文化交流，他不僅為台灣餐飲注入國際視野，也持續啟發產業的創新與多元發展，為下一世代留下更具想像力的餐飲可能。

2012年，Paul Pairet在上海創立Ultraviolet，以僅一桌、10位客人的形式，將約20道菜融入影像、音樂、燈光、氣味等多重感官元素，讓料理從味覺延伸至完整的感官體驗。Ultraviolet自2017年起連續多年獲得上海米其林三星肯定，也成為Paul Pairet在國際餐飲舞台最具代表性的作品。

在極致的沉浸式Fine Dining之外，Paul Pairet也一直在探索餐飲的另一種可能。2019年，他在上海新天地開出POLUX，從高度實驗性的餐桌回到法式Café、小館與日常生活，主張簡單、自在、全天候的飲食方式。

今年8月，POLUX首度跨出上海，在台北安和路開出海外首店。從上海到台北，這不只是品牌的海外拓展，也是Paul Pairet對另一種餐飲文化想像的延伸。

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《500輯》發行人項國寧（圖左）頒發「國際巨擘獎」給法籍名廚Paul Pairet。圖／500輯攝影團隊提供
《500輯》發行人項國寧（圖左）頒發「國際巨擘獎」給法籍名廚Paul Pairet。圖／500輯攝影團隊提供

Paul Pairet表示，「我想分享的都在這盤子上了。」圖／500輯攝影團隊提供
Paul Pairet表示，「我想分享的都在這盤子上了。」圖／500輯攝影團隊提供

Paul 保羅 台北

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