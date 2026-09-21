500盤2026／頤宮中餐廳獲5盤肯定：謝謝同業與貴賓，持續努力

第六屆「500盤」得獎名單今日下午正式發表，今年獎項再度由50位評審勾勒出台灣飲食風貌，同時延伸出亞洲7大城市的「亞洲100盤」2026，將美食版圖由台灣擴展至亞洲規模。今年得盤餐廳中計有96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，其中台北君品酒店的頤宮中餐廳並獲5盤高評，餐廳並由協理林永青上台致詞、發表感言。

位於台北君品酒店的「頤宮中餐廳」（Le Palais），是台灣首家且唯一連續多年蟬聯米其林三星的頂級粵菜殿堂，裝潢融合東西方宮廷古典美學。餐廳以數十年嚴謹工藝將傳統廣東菜賦予當代新意。餐廳不僅自2018年起至今延續9年獲得米其林三星肯定，2021年至2025年也連續5年獲得《500盤》入選，2021年更勇獲8盤紀錄，成為當屆得盤數最高的頂級中餐廳，整體無論在食材選擇、烹調火候、侍酒建議或服務細節，皆展現頂級餐飲水準。

春風得意腸。圖／君品酒店提供

台北君品酒店頤宮中餐廳協理林永青上台致詞時並表示，「謝謝各位同業，還有各位常來我們餐廳用餐的貴賓，我們會繼續努力，謝謝。」

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