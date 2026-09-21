500盤2026／牡丹．極上 天ぷら獲5盤肯定 榮耀歸於內外場全體團隊

第六屆「500盤」得獎名單今日下午正式發表，今年獎項再度由50位評審勾勒出台灣飲食風貌，同時延伸出亞洲7大城市的「亞洲100盤」2026，將美食版圖由台灣擴展至亞洲規模。今年得盤餐廳中計有96間餐廳奪得2盤（含）以上殊榮，其中「牡丹．極上 天ぷら」並獲5盤高評，餐廳由副總經理林京廣上台致詞。

被譽為「台灣天婦羅天花板」的「牡丹．極上 天ぷら」，是台灣頂級無菜單日式天婦羅料理的代表。餐廳技術承襲自日本米其林名店「長谷川」，由料理長劉燿榮操刀，精準掌控雙溫油鍋與絕妙炸功，並嚴選日本空運與台灣頂級食材；「牡丹．極上 天ぷら」同時也是臺灣美食評鑑《500盤》的常勝軍，曾創下單屆奪得11盤的輝煌紀錄。

「牡丹．極上 天ぷら」副總經理林京廣上台致詞時首先表示感謝各位評審的支持，「今天這份榮耀是屬於我們團隊所有內外場、大家每一天的用心，大家會再繼續一起努力，謝謝。」

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