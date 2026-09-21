500盤2026／新光三越饕客獎Restaurant A：非常願意在餐飲業更多投入

第六屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，今年依舊深入發掘餐廳與廚人在各領域的付出與貢獻，並頒發特別獎，包含：「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫極致工藝獎」、「星展銀行品味領航獎」、「新光三越饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、「山崎金屬 職人精神獎」、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等。

今年新光三越饕客獎由「Restaurant A」獲得，接著Restaurant A也在今年拿下5盤，Restaurant A營運行銷總監李宛儒表示，「每一年500盤我們都沒有缺席，Restaurant A前兩天剛滿3周年慶祝3歲生日，一路有各種不容易，Chef Alain一直在Fine Dining這個產業和這條道路，他最大的優點就是很專心、很執著，非常願意在這個產業有更多的投入，謝謝真的很開心，謝謝曾經走過Restaurant A，在未來如果大家也喜歡我們的料理，很開心也很榮幸能夠持續在Restaurant A歡迎大家」。

新光三越媒體公關部協理張家齊表示：「今年是新光三越第三年參加餐飲盛宴500盤頒獎典禮，我們很認同，『用台灣人的觀點，帶大家看見台灣』、甚至走向亞洲，細細品嘗每一盤料理的文化底蘊與動人滋味，以及每一位餐飲人的付出與努力。 新光三越作為美好生活的體驗平台，美食非常關鍵。我們希望陪伴顧客在每個值得慶祝、紀念的重要時刻，留下更多溫暖美好的回憶」。

談到「Restaurant A」，張家齊說「黃以倫主廚與他的團隊，用『以法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾』作為理念，驚艷很多饕客的五感體驗，更難得的是，每一季，這個團隊都會運用當季台灣食材，結合法式料理，讓在地滋味，走向世界表達。這也正是新光三越一直透過行動傳達『顧客的每一次到訪，都能感受到購物與生活體驗的提升』，這就是美好生活。 非常感謝在新光三越Diamond Towers開幕時，黃主廚就與我們攜手同行，成為新光三越翻轉傳統百貨，打造『時髦社交場域』的最佳夥伴」。

Restaurant A營運行銷總監李宛儒上台指出，每一年500盤我們都沒有缺席。圖／500輯攝影團隊提供

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026 亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026 #500盤2026 #500盤6周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2026 #亞洲100盤 #The100AsiaDishesAward #500盤 #500dishes 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App 合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會 贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選） 場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康