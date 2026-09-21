500盤2026／美食評論家高琹雯看500盤名單：中餐仍強勢、私廚受歡迎 亞洲100擴大影響力
美食評論家Liz高琹雯評析今年「500盤」餐飲評鑑結果，指出中餐仍強勢、私廚依舊受歡迎、投票分散等趨勢，全新推出的「亞洲100」也是提升500盤國際影響力的關鍵一步。
高琹雯指出，今年最受矚目的亮點之一莫過於晶華軒蟬聯榜首，一舉囊括13盤，但同時也可以看到得獎分散，從六盤直跳八盤，再來就是13盤，這顯示不少評審願意給餐飲新秀更多曝光機會，為榜單挹注新意，而晶華軒在此前提下依然獲得最多盤，顯見其料理品質早已成為業界與評審心中極具代表性的最大公約數。
在餐廳類型與菜系的表現方面，高琹雯綜合分析前五屆榜單發現，獲得高盤數的店家歷來均以中餐廳居主導地位，今年依然如此，在日本料理領域中，高檔天婦羅餐廳「牡丹天婦羅」則成為顯著的例外，成為中餐廳之外各評審最為推崇的日本料理。
此外，她認為私廚型態的用餐模式持續受到500盤評審青睞，今年第二名獲八盤的知名李就是私廚店家，這顯示出私廚文化在台灣高端餐飲市場中不墜的吸引力。
針對本屆全新推出的「亞洲100」榜單，高琹雯給予高度評價，認為這提升了500盤的國際影響力的。她認為，香港大班樓獲最多盤並不令人意外，她也很好奇其他得獎城市與餐廳。
高琹雯最後強調，500盤創立以來便肩負著「第一分台灣人觀點餐飲評鑑」的核心使命，與米其林或世界五十最佳餐廳等國際評鑑以餐廳為主、評審匿名的形式不同，500盤以「盤」為單位、且評審名單公開，在在展現出台灣在地飲食文化的獨特價值與觀點。
500盤2026 The 500 Dishes Award 2026
亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026
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