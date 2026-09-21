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500盤2026／誼遠控股董事長陳致遠：美食源於感動 願台餐飲界提升全方位美食經驗

聯合報／ 記者袁世珮／台北即時報導
誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供
誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供

誼遠控股公司董事長陳致遠代表「500盤」評審致詞時表示，美食帶來感動的不只有食物本身，更是在用餐時的全方位感動。他肯定500盤給予新創與老店許多鼓勵，樂見未來將觸角擴及全世界，本屆名單老面孔與新秀並存，是值得肯定的事。

陳致遠笑說，身為500盤評審，自己不會做菜、沒有拍菜餚照片的習慣，也不寫食記，但擔任評審後竟能頭頭是道，深究下來，應該就是「用餐當下的美好與感動」。

陳致遠提及20多年前在工地與工班蹲著吃便當的往事，當時被笑問：「董事長怎麼也吃便當？大老闆不是都吃牛排、西餐嗎？」但他其實早餐常在車上吃便利商店三明治，因為美好的食物未必昂貴，關鍵在於能直接被感動。

陳致遠說，不論是精緻餐點或家常料理，無論是一盤200元或一人15000元的餐點，用餐時帶來感動的不應只有食物本身。他舉例，在見到東京名店龍吟的山本征治和「神田」的神田裕行兩人的老師小山裕久，以及法國快90歲名廚Paul Bocuse，都讓他被名廚的謙虛和藹深深打動。

相較之下，他直言台灣部分餐廳過度要求顧客遵守店內規矩，「餐飲業終究是服務業，菜好非常重要，做好菜需要很多努力，但也還是要能感動人心」，唯有將服務與體驗全面做到位，經營才能可大可久，他期許業者能讓客人從進門的瞬間就獲得全方位的感動，共同推動台灣餐飲文化更加精緻與進步。

誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供
誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供

誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供
誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供

誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供
誼遠控股董事長陳致遠認為美食源於當下感動。圖／500輯攝影團隊提供

【500盤2026】得獎名單

【亞洲100盤】得獎名單

【500盤2026】中/英文版官網

【500盤2026】全台Google地圖

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

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陳致遠 董事長 美食

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