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500盤2026／私廚「知名李」奪8盤佳績 主理人：保持初衷、繼續努力
指標性質感媒體《500輯》旗下的「500盤」，於今日（9月21日）於台北101獨一文創揭曉第6屆榜單，全台共314間餐廳得盤。其中位於台北的私廚餐廳「知名李」獲得潘思亮、蔣雅淇等多位評審青睞，成功拿下8盤好成績，成為本屆第二高票。
知名李所獲得的8盤中，鹹香甘醇的「李太太紅燒肉佐中式香料油封蛋」拿下2盤，評審潘思亮稱讚「我喜歡它看起來非常家常，但吃起來有自己的觀點。」其他包括「酸味豆芽鮑魚片」、「貴妃荔枝蝦球」、「麻辣牛三寶」、「青椒藤南非鮑魚片」等料理，也各有一盤的肯定。
知名李主理人表示，客人常常會問「你們是什麼菜系？」其實知名李就是「家常菜」。我把自己在世界各地吃過、喜歡的東西，用自己的方式做出來，可能是在外面吃不到的味道。希望來知名李的客人，能夠很輕鬆地吃飯。非常謝謝500盤評審的肯定，這是一種支持，也是一種動力。未來會保持初衷，繼續努力做出讓大家喜歡的菜色。
500盤2026 The 500 Dishes Award 2026
亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026
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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡
指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App
合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會
贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）
場地協力｜台北晶華酒店
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