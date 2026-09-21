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500盤2026／台北101董事長賈永婕： 500盤凝聚美食力量 盼未來邁向世界的500盤
第六屆「500盤」頒獎典禮21日於台北101舉行，台北101董事長賈永婕致詞表示，感謝這項活動將全台熱愛美食的朋友凝聚在一起，並期待從新創的亞洲100盤未來進一步邁向世界的500盤。
作為從第一屆一路陪伴至第六屆的評審，賈永婕笑說，評選過程已成「甜蜜負擔」，在造訪餐廳時要忙著仔細記錄美食、拍照存證，又悄悄擔心美食推薦後，餐廳會更加一位難求。有趣的是，「500盤」具強大凝聚力，常讓她和其他美食家與評審們在餐廳不期而遇，大家「美」味相投。
看到第六屆的榜單，賈永婕讚「實至名歸」，因為如此多元，有些餐廳她也還沒有機會造訪，坐在頒獎典禮台下就已在紀錄，準備按圖索驥尋訪美食。
第六屆500盤首次將觸角延伸至亞洲七個城市，推出亞洲100盤，賈永婕歡迎此一創舉，更期許未來能繼續壯大，邁向世界，推出「世界的500盤」，這樣自己就更有理由出國品嚐全球美味。
500盤2026 The 500 Dishes Award 2026
亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026
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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡
指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App
合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會
贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）
場地協力｜台北晶華酒店
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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