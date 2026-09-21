500盤2026／「紅棉」拿下6盤 陳淑莊：明天一定會比今天好！

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

2024年10月開幕的私廚餐廳「紅棉」，今年開業即將滿2年，圖為「紅棉」掌勺者Tanya陳淑莊。圖／500輯攝影團隊提供

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，在每年更換半數評審的機制下，這樣的成績實屬難得。

「500盤2026」6盤得獎餐廳之一為「紅棉」，2024年10月開幕的私廚餐廳「紅棉」，今年開業即將滿2年，掌勺者Tanya陳淑莊師承「大班樓」創辦人葉一南，融合港式經典與台灣食材重現老香港料理風味，將粵菜精髓匯融個人風格。

繼去年在500盤獲得11盤，今年紅棉再度斬獲共得6盤，得盤菜色包括「第一叉燒」共得3盤，獲得晶華軒中餐廚藝總監鄔海明、眷村菜品牌「福忠字號」董事長林慧晶、作家與主持人謝哲青共同喜愛。鄔海明形容此菜「取自眉頭第一刀，經烘烤後外層焦脆（漆亮燶邊），內裡肉質彈牙含脂香，整體甜鹹適中、濃郁而不膩口」。

林慧晶則說，「這道菜使用台灣黑毛豬，取名『第一刀叉燒』，是因為選用部位是殺豬的第一刀 ，肥瘦相間帶一點筋，用特調醬料醃製再烤到表面焦糖化，最後刷上一層荼蘼糖，是一種把糖和花瓣一層一層釀在一起至少7到8年的手工糖，風味溫潤」。另外得盤菜色包括「炸三臭」、「20年鹹檸檬金銀蒜粉絲蒸干貝」、「魚蓉雪燕冬瓜羹」。

Tanya陳淑莊上台興奮的說：「我是處女座，應該都是很瘋的那種人，我剛滿55歲了，我講一句『明天一定會比今天好』，所以你們將來再來紅棉一定會比你們過去在紅棉吃到的還好吃！謝謝大家」。

紅棉得盤菜色「第一叉燒」。圖／林慧晶提供

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