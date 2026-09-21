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500盤2026／明福台菜奪6盤 林麗珠：我在餐飲界會很高興的繼續走下去

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「明福台菜」獲得「500盤2026」6盤得獎餐廳，方芳芳& Daniel Cheng夫妻頒獎給明福台菜老闆娘林麗珠（圖中）。圖／500輯攝影團隊提供
「明福台菜」獲得「500盤2026」6盤得獎餐廳，方芳芳& Daniel Cheng夫妻頒獎給明福台菜老闆娘林麗珠（圖中）。圖／500輯攝影團隊提供

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

明福台菜老闆娘林麗珠：「我在<a href='/search/tagging/2/餐飲' rel='餐飲' data-rel='/2/127266' class='tag'><strong>餐飲</strong></a>界會很高興的繼續走下去」。圖／500輯攝影團隊提供
明福台菜老闆娘林麗珠：「我在餐飲界會很高興的繼續走下去」。圖／500輯攝影團隊提供

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，在每年更換半數評審的機制下，這樣的成績實屬難得。

「500盤2026」6盤得獎餐廳之一為「明福台菜」，明福台菜是經營近半世紀的老字號餐廳，是許多人心中最愛的台菜經典，以台灣人喜歡的家常菜與親切的待客之道，展現濃厚的人情味。「明福台菜」去年獲得3盤，今年更是一舉獲得6盤。

今年明福台菜得盤菜色包括經典招牌菜「一品佛跳牆」，共獲得方芳芳& Daniel Cheng夫妻、財經名人謝金河、昆凌等三組人的投票，這道菜色讓方芳芳& Daniel Cheng形容「清澈的佛跳牆，味道濃郁，魚翅軟硬恰好，豬腳嫩但不爛。實為上品」；謝金河談到「老闆娘手藝深厚，老餐廳搭配拿手老菜（如佛跳牆、白斬雞、粉肝等），非常適合三五老友相聚，時間彷彿在此沈澱為最美好的滋味」。

明福台菜今年其他得盤菜色分別有「粉肝」、「雞佛」、「烏蔘燉豬腳」。明福台菜老闆娘林麗珠領獎時談到：「我在餐飲業走很久了，我現在也蠻多歲了，我在餐飲界會很高興的繼續走下去」。

明福台菜老闆娘林麗珠：「我在餐飲界會很高興的繼續走下去」。圖／500輯攝影團隊提供
明福台菜老闆娘林麗珠：「我在餐飲界會很高興的繼續走下去」。圖／500輯攝影團隊提供

明福台菜經典招牌菜「一品佛跳牆」圖／明福台菜提供
明福台菜經典招牌菜「一品佛跳牆」圖／明福台菜提供

【500盤2026】得獎名單

【亞洲100盤】得獎名單

【500盤2026】中/英文版官網

【500盤2026】全台Google地圖

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒後找代駕 禁止酒駕飲酒過量有礙健康
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餐飲 台北101 小吃

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