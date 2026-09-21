500盤2026／YMS by onefifteen - Restaurant 12主廚：感謝台灣

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，在每年更換半數評審的機制下，這樣的成績實屬難得。此次一舉摘下5盤的Restaurant 12，也是今年的「年度新秀獎」得主，隸屬於以美學品味稱著的初衣食午onefifteen，位於座落台北陽明山上美軍宿舍群H-2區的「YMS by onefifteen」中，開業甫滿週年。來自西班牙馬德里的行政主廚Jonatan Motos Ferrán親自登台領獎。他除了感謝五百盤主辦單位，更表示自己來台將近三年，對餐廳一開始之際就熱烈歡迎他的台灣充滿感激，而在地食材的運用也益發自如。

Restaurant 12餐廳主打以在地當季食材為核心的精緻餐飲，憑藉Jonatan Motos Ferrán對食材的敏銳洞察，結合嚴謹的料理邏輯與細膩技術，從季節、旅程到個人記憶，帶領團隊為Restaurant 12打造「山海養珍，島嶼之味」的料理風格，以台灣山海風土為核心，融入歐洲技法與跨文化料理語彙，將在地食材轉化為具有國際視野的當代料理，強調順應時節與自然原味，並將花草植物元素巧思融入盤中景緻，讓每一盤菜不僅有技術，更有故事與記憶點。

YMS by onefifteen - Restaurant 12行政主廚Jonatan Motos Ferrán。圖／500輯攝影團隊提供

YMS by onefifteen - Restaurant 12行政主廚Jonatan Motos Ferrán。圖／500輯攝影團隊提供

YMS by onefifteen - Restaurant 12獲得5盤殊榮。圖／500輯攝影團隊提供

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