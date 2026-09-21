500盤2026／元鍋私房滋味獲5盤殊榮 楊祐寧一家用家常溫度撫慰饕客

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、備受矚目的精緻甜點評鑑「500甜」，更透過風格市集與盛宴活動，持續掀起話題。作為旗下最具代表性的旗艦級IP，「500盤2026」今（9月21日）於台北101獨一文創舉行頒獎典禮，正式揭曉第6屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲此殊榮。現場也同步公布首屆「亞洲100盤」榜單，並頒發呼應時代意義與潮流趨勢的500盤特別獎。

今年共有96間餐廳獲得2盤（含）以上肯定，數量一舉超越去年；更有高達25家餐廳連續6屆入選500盤。在每年更換半數評審的機制下，能夠連續多年獲得肯定，展現餐廳長期累積的料理實力與品質穩定度。

由藝人楊祐寧家族經營近30年的台北私房料理「元鍋」，以深具溫度的家常手路菜與招牌涮涮鍋征服無數挑剔味蕾，在本屆《500盤》評選中大放異彩，一舉拿下5盤肯定。這家深受饕客與演藝圈好友喜愛的餐廳，以質樸卻極其用心的家常滋味著稱，包括招牌美麗蛋、酥炸卜肉等經典菜色，多年來不僅陪伴無數常客度過溫馨時光，更將家的記憶昇華為獨樹一幟的飲食風格。

第二代經營者楊于慧表示，獲得5盤殊榮對全家與內外場夥伴而言意義非凡。元鍋創立初衷就是希望每一位走進店裡的客人，都能感受到如同回到家吃一頓熱飯的溫暖。走過近30個年頭，團隊始終維持對火候與細節的堅持，從家常滋味出發卻處處講究。一同上台領獎的楊媽媽除了感謝評審青睞，更感念與老客人之間深厚、如家人般的情感，認為最純粹的家庭記憶與用心烹調，就是最動人的台灣美味，未來也會帶著這份初心繼續把溫暖傳遞下去。

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