500盤2026／「5盤」得主Restaurant A：感謝每一位曾經走入A的客人

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

Restaurant A獲得五盤殊榮。圖／500輯攝影團隊提供

今年的得盤餐廳裡，高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，一舉超越去年，更有高達25家的餐廳連續6屆入選500盤，非常難得，其中一間就是今年也獲得「新光三越 饕客獎」、並得到5盤肯定的Restaurant A餐廳。

位於新光三越Diamond Towers的Restaurant A，餐廳主廚黃以倫擅長運用台灣當季食材，輔以創意且精緻的烹調手法，以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」的理念，每季都帶來令人驚艷的美味菜單，自2023年開幕以來旋即成為全台最熱門的Fine Dining餐廳之一。

Restaurant A營運總監李宛儒代表前來領獎，她表示：「餐廳自開幕以來，每一年都沒有很缺席五百盤，今年也很榮幸，我們前兩天才剛慶祝開幕滿三週年，有各種的不容易。但主廚最大的優點就是很專心、很執著，非常願意在這個產業有更多的投入。非常謝謝每一位曾經走入Restaurant A的人，在未來，也希望能持續在A歡迎大家。」

Restaurant A獲得五盤殊榮。圖／500輯攝影團隊提供

Restaurant A獲得五盤殊榮，總監李宛儒代表領獎。圖／500輯攝影團隊提供

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