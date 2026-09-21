500盤2026／山海樓獲5盤肯定 堅持復刻老台菜傳承在地風土滋味

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、備受矚目的精緻甜點評鑑「500甜」，更透過風格市集與盛宴活動，持續掀起話題。作為旗下最具代表性的旗艦級IP，「500盤2026」今（9月21日）於台北101獨一文創舉行頒獎典禮，正式揭曉第6屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲此殊榮。現場也同步公布首屆「亞洲100盤」榜單，並頒發呼應時代意義與潮流趨勢的500盤特別獎。

今年共有96間餐廳獲得2盤（含）以上肯定，數量一舉超越去年；更有高達25家餐廳連續6屆入選500盤。在每年更換半數評審的機制下，能夠連續多年獲得肯定，展現餐廳長期累積的料理實力與品質穩定度。

傳承台灣精緻宴席文化的手工台菜名店「山海樓」再度脫穎而出，以純熟扎實的繁複手路菜勇奪5盤肯定。山海樓長年堅持全數使用台灣在地有機食材，致力於找尋老食譜並復刻幾近失傳的手工經典，不僅多次獲得米其林星級與綠星肯定，在歷屆《500盤》評選中更曾獲頒「台味再進化獎」與「永續餐廳獎」，兼具在地風土底蘊與綠色餐飲思維。

代表領獎的山海樓店經理洪慶龍感性表示，能夠獲得5盤肯定對整個團隊是莫大的鼓舞。他指出，台菜的精髓在於火候、手工與時間的沉澱，山海樓多年來堅持向老前輩請益、復刻經典老味道，這條路走來雖然漫長且辛苦，但看到越來越多饕客與年輕世代重新認識並愛上手路台菜，所有付出都非常值得。團隊未來會持續秉持永續精神深耕台灣食材，讓在地飲食文化持續發光。

山海樓店經理洪慶龍代表領獎。圖／500輯攝影團隊提供

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026 亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026 #500盤2026 #500盤6周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2026 #亞洲100盤 #The100AsiaDishesAward #500盤 #500dishes 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App 合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會 贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選） 場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康