亞洲100盤2026／香港大班樓獲4盤稱霸、京都安久3盤居次 91家餐廳得盤

第六屆「500盤」迎來重大突破，推出首屆「亞洲100盤」，將國人熱愛前往的七大亞洲美食城市——上海、京都、東京、首爾、香港、曼谷、新加坡，納入評選版圖，同樣由本屆「500盤」50位具備國際視野與味蕾經驗的跨界評審，每人各自精選出2道令人念念不忘的經典佳餚，共同勾勒出這份兼具風土深度與當代視野的跨國飲食指南。

在首屆「亞洲100盤」得盤名單中，共計91家亞洲餐廳得盤。從城市分布來看，東京以極度多元化的餐飲生態，由27家餐廳奪盤成為最大贏家；香港則從粵菜、茶餐廳到當代餐飲，展現城市飲食文化的深度與廣度，以22家的成績緊追其後；上海與首爾也不遑多讓，分別有11家餐廳得盤。新加坡也有9家餐廳得到評審的青睞，京都與曼谷分別有7家與4家餐廳獲得盤數。

在單一餐廳得盤數方面，由屢獲殊榮的香港傳奇餐廳「大班樓」拿下4盤制霸榜單，來自京都祇園靜巷裡的無菜單料理「安久」以3盤居次。獲得2盤的餐廳共有4家，分別是來自東京的高級拉麵「入鹿」、頂級日料名店「松川」、三星中餐廳「茶禪華」與曼谷的現代泰中融合料理「普通大藥房」。

雖然得盤餐廳身在海外，無法親自來到現場參與盛會，但仍藉由預錄得獎感言影片跨海共襄盛舉。香港「大班樓」創辦人葉一南透過影片表示，非常認同「500盤」以一盤菜為單位、串聯亞洲不同城市飲食文化的理念，此次「大班樓」能入選首屆「亞洲100盤」，對團隊而言是一份珍貴的肯定；「在亞洲這麼多個城市中，我們有4盤菜入圍，我們覺得非常榮幸。」

此次活動葉一南原本希望親自來台與大家見面，卻因近期接受膝蓋手術而未能成行，對此深感遺憾。他也向台灣的「500盤」朋友發出邀請，「很快就可以在『大班樓』見到大家。」京都「安久」主廚上田陽三則表示，很榮幸獲得這份肯定，同時透露未來大家很快就有機會在苗栗三義品嘗到「安久」的料理，「我希望未來能夠更頻繁地來到台灣，持續學習台灣的飲食文化。」

東京「茶禪華」主廚川田智也指出，很榮幸獲得「亞洲100盤」肯定。「台灣曾是我生活兩年的地方，對我而言就像第二故鄉；能在喜愛的台灣獲得這份榮耀，我由衷感謝。」今年剛滿33歲、來自台灣的新生代主廚劉禾森，近年以新派中菜「凌瓏」在上海嶄露頭角，這次也獲得1盤殊榮，「很榮幸能夠有機會得到大家肯定。」

評審Studio A共同創辦人蔣雅淇（左），頒發「亞洲100盤」給上海「凌瓏」主廚劉禾森。圖／500輯攝影團隊提供

大班樓在2022年遷至中環現址。圖／亞洲50最佳餐廳提供

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026 亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026 #500盤2026 #500盤6周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2026 #亞洲100盤 #The100AsiaDishesAward #500盤 #500dishes 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App 合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會 贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選） 場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康