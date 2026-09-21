500盤2026／四連霸！「晶華軒」13盤摘冠！生拆膏蟹燴麻婆豆腐獨拿4盤

指標質感媒體《500輯》創立的「500盤」於今日（9月21日）在台北101獨一文創揭曉第6屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮。其中「晶華軒」得到多位評審青睞，一舉拿下13盤，順利創下四連霸佳績，其中「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」更獨拿4盤，獲得最多盤數的料理。

晶華軒本屆500盤再度拿下冠軍，由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明（圖中）登台領獎。圖／500輯攝影團隊提供

「晶華軒」本次共有「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」、「一掌定乾坤」、「蟹粉溏心蛋」、「麻醬炆黃花膠」、「火鴨泡飯」、「豉油皇海中蝦」、「脆皮豬燒肉」等10款料理得到評審青睞，其中獨得4盤的「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」即獲得江欣宜、林慧晶、徐承義、陳喬恩等評審的票數。林慧晶讚譽「將沙母與經典麻婆豆腐融合，以清蒸鎖鮮、手工拆蟹、蟹殼熬湯層層堆疊，一口盡享辛香與蟹鮮的雙重口味。」陳喬恩同樣稱讚「充分展現高水準中式料理的細膩廚藝與功夫。」

晶華軒：一掌定乾坤。圖／謝忠道提供

對於本屆的好成績，晶華軒中餐廚藝總監鄔海明表示，500盤對晶華軒意義非凡，不僅是對自己料理與團隊的肯定，同時也是一種鞭策，讓自己每天戰戰兢兢地服務好每位客人、為每桌客人做好每道菜。除了謝謝評審與顧客的支持，也非常謝謝台灣、謝謝台灣這片土地與台灣人。

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