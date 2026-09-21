螃蟹肥了！高雄日航酒店「秋蟹季」登場

高雄日航酒店自即日起至11月30日推出「秋蟹季」，由SERENA全日餐廳與桃泉中餐廳分別推出秋季螃蟹料理。SERENA全日餐廳多款秋季主題餐食、螃蟹料理及海鮮、肉品與甜點無限量供應；桃泉中餐廳獻上秋蟹為主題的粵式佳餚，呈現秋日限定的味蕾盛宴，無論家人團聚或朋友聚會，都值得來共享這份美好。

SERENA全日餐廳於秋季推出多款主題美饌，匯聚鮭魚親子丼、時令生魚片、爐烤牛肉、碳烤鰻魚及港式點心推車等料理，海鮮、肉品與各式熱食皆可無限享用，並搭配生啤酒暢飲，滿足不同用餐喜好。西點廚藝團隊則以栗子為靈感，設計季節甜點，栗子蒙布朗展現細緻栗香與柔滑口感，為秋日餐桌增添季節風味。

秋蟹季期間，餐檯同步推出多款螃蟹料理，嚴選多款肥美螃蟹入饌，「螃蟹鮮蝦砂鍋粥」以紅蟳、花蟹、白蝦與南瓜熬煮，暖胃暖心；「干燒牛蹄蟹」選用「蟹黃之王」牛蹄蟹，搭配岡山陳年豆瓣醬與甜酒釀，展現蟹肉鮮味與醬香層次；「蟹身粉絲煲」特選澎湖扁蟹，Q彈寬冬粉吸附湯汁，齒頰留香。

桃泉中餐廳亦將秋季螃蟹融入粵式料理，推出多款單點蟹料理：獨門「海皇脆米紅蟳泡飯」以熬煮三小時的海皇龍蝦湯為底，酥炸香米入鍋，鮮濃海味湯頭與脆米口感層層交織；「紅蟳煨紅薯粉條」以海皇龍蝦湯慢煨Q彈紅薯粉條，搭配紅蟳、干貝與草蝦，展現極致鮮味。另有「瑤柱蟹粉撈飯」、「沙嗲年糕焗紅蟳」等秋季佳餚，家人團聚、朋友聚餐或商務宴請首選。

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