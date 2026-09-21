快訊

歐洲爆戰爭恐慌！CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

亞運棒球Live／中華受制南韓強投郭彬壓制 一局上三上三下

亞運軟網／代表團首金出爐！余凱文、黃詩媛混雙拍退日本大魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

螃蟹肥了！高雄日航酒店「秋蟹季」登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄日航酒店自即日起至11月30日推出「秋蟹季」。圖／業者提供
高雄日航酒店自即日起至11月30日推出「秋蟹季」。圖／業者提供

高雄日航酒店自即日起至11月30日推出「秋蟹季」，由SERENA全日餐廳與桃泉中餐廳分別推出秋季螃蟹料理。SERENA全日餐廳多款秋季主題餐食、螃蟹料理及海鮮、肉品與甜點無限量供應；桃泉中餐廳獻上秋蟹為主題的粵式佳餚，呈現秋日限定的味蕾盛宴，無論家人團聚或朋友聚會，都值得來共享這份美好。

SERENA全日餐廳於秋季推出多款主題美饌，匯聚鮭魚親子丼、時令生魚片、爐烤牛肉、碳烤鰻魚及港式點心推車等料理，海鮮、肉品與各式熱食皆可無限享用，並搭配生啤酒暢飲，滿足不同用餐喜好。西點廚藝團隊則以栗子為靈感，設計季節甜點，栗子蒙布朗展現細緻栗香與柔滑口感，為秋日餐桌增添季節風味。

秋蟹季期間，餐檯同步推出多款螃蟹料理，嚴選多款肥美螃蟹入饌，「螃蟹鮮蝦砂鍋粥」以紅蟳、花蟹、白蝦與南瓜熬煮，暖胃暖心；「干燒牛蹄蟹」選用「蟹黃之王」牛蹄蟹，搭配岡山陳年豆瓣醬與甜酒釀，展現蟹肉鮮味與醬香層次；「蟹身粉絲煲」特選澎湖扁蟹，Q彈寬冬粉吸附湯汁，齒頰留香。

桃泉中餐廳亦將秋季螃蟹融入粵式料理，推出多款單點蟹料理：獨門「海皇脆米紅蟳泡飯」以熬煮三小時的海皇龍蝦湯為底，酥炸香米入鍋，鮮濃海味湯頭與脆米口感層層交織；「紅蟳煨紅薯粉條」以海皇龍蝦湯慢煨Q彈紅薯粉條，搭配紅蟳、干貝與草蝦，展現極致鮮味。另有「瑤柱蟹粉撈飯」、「沙嗲年糕焗紅蟳」等秋季佳餚，家人團聚、朋友聚餐或商務宴請首選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

螃蟹 日航 酒店 鰻魚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋烤肉台韓風味一次備齊　Coupang酷澎多款醬料最快隔日到貨

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

全家推台式口味「經典傳統飯糰、里肌肉蛋紫米飯糰」 限時任兩件69折

相關新聞

500盤2026／美食評論家高琹雯看500盤名單：中餐仍強勢、私廚受歡迎 亞洲100擴大影響力

美食評論家Liz高琹雯評析今年「500盤」餐飲評鑑結果，指出中餐仍強勢、私廚依舊受歡迎、投票分散等趨勢，全新推出的「亞洲100」也是提升500盤國際影響力的關鍵一步。

500盤2026／台北101董事長賈永婕： 500盤凝聚美食力量 盼未來邁向世界的500盤

第六屆「500盤」頒獎典禮21日於台北101舉行，台北101董事長賈永婕致詞表示，感謝這項活動將全台熱愛美食的朋友凝聚在一起，並期待從新創的亞洲100盤未來進一步邁向世界的500盤。

500盤2026／新光三越饕客獎Restaurant A：非常願意在餐飲業更多投入

第六屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，今年依舊深入發掘餐廳與廚人在各領域的付出與貢獻，並頒發特別獎，包含：「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫極致工藝獎」、「星展銀行品味領航獎」、「新光三越饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、「山崎金屬 職人精神獎」、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等。

500盤2026／誼遠控股董事長陳致遠：美食源於感動 願台餐飲界提升全方位美食經驗

誼遠控股公司董事長陳致遠代表「500盤」評審致詞時表示，美食帶來感動的不只有食物本身，更是在用餐時的全方位感動。他肯定500盤給予新創與老店許多鼓勵，樂見未來將觸角擴及全世界，本屆名單老面孔與新秀並存，是值得肯定的事。

500盤2026／明福台菜奪6盤 林麗珠：我在餐飲界會很高興的繼續走下去

指標質感媒體《500輯》創立至今邁入第6個年頭，旗下不僅擁有橫掃全台味蕾的小吃指南「500碗」、蔚為話題的精緻甜點評鑑「500甜」，以及眾多引爆萬人熱潮的風格市集與盛宴後，作為最具權威度與號召力的旗艦級IP──「500盤2026」，今天（9月21日）在台北101獨一文創，完整揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；並同步於現場公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，以及頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

500盤2026／四連霸！「晶華軒」13盤摘冠！生拆膏蟹燴麻婆豆腐獨拿4盤

指標質感媒體《500輯》創立的「500盤」於今日（9月21日）在台北101獨一文創揭曉第6屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮。其中「晶華軒」得到多位評審青睞，一舉拿下13盤，順利創下四連霸佳績，其中「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」更獨拿4盤，獲得最多盤數的料理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。