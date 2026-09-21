500盤2026／料理的極致用心！「NOBUO」奪「山崎金屬 職人精神獎」

第六屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，今年持續深入發掘餐廳與廚人在各領域的付出與貢獻，頒發別具意義的不同主題特別獎。其中「山崎金屬 職人精神獎」由「NOBUO」成功拿下。

主打當代法式料理的「NOBUO」，由主廚李信男（Nobu Lee）操刀坐鎮，秉持著「Simplicity、Purity、Honesty」（簡單、純粹、誠實）的料理信念，為賓客提供精緻而溫柔的美味盛宴，除了經典的「帆立貝」多次獲得500盤評審的青睞，展現深厚友誼故事的「李氏咖哩飯」，也顯露主廚內心深處重感情的一面。從料理細節至餐廳軟硬體，「NOBUO」處處都傳達著料理職人的用心與專業。

擔任頒獎人的山崎金屬工業副社長山崎修司致詞時表示，台灣不僅深深理解山崎金屬的歷史與對製造工藝的堅持，人們的溫暖更是屢次支持著山崎金屬。雖然山崎金屬不製作料理，但對於「品嚐的最後一口」負有責任。希望在用餐的瞬間，讓大家忘記山崎金屬餐具的存在，只留下食物的純粹美味。

除了「山崎金屬 職人精神獎」，第六屆500盤並頒發特別獎「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫極致工藝獎」、「星展銀行品味領航獎」、「新光三越饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等不同特別獎，表彰各餐廳與料理職人的努力。

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

#500盤2026 #500盤6周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2026 #亞洲100盤 #The100AsiaDishesAward #500盤 #500dishes

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店