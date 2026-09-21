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500盤2026／晶華軒獲13盤四連霸、知名李8盤居次 全台314間餐廳得盤

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
聯合線上董事長孫志華（左），頒發「經典傳承獎」給「元鍋」。圖／500輯攝影團隊提供
聯合線上董事長孫志華（左），頒發「經典傳承獎」給「元鍋」。圖／500輯攝影團隊提供

指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊六周年，旗下最具權威度與代表性的旗艦級美食評鑑IP「500盤」，今（21日）於台北101獨一文創揭曉第六屆榜單，全台共314間餐廳得盤，並同步公布首屆「亞洲100盤」得盤名單，同時頒發呼應時代意義、潮流趨勢的500盤特別獎。

「500盤」盛大邁入第六屆，有超過40家得盤餐廳與會領獎。圖／500輯攝影團隊提供
「500盤」盛大邁入第六屆，有超過40家得盤餐廳與會領獎。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》發行人項國寧於致詞時表示，「500盤」今年邁入第六年，這些年來，看到越來越多民眾主動搜尋「500盤」推薦，也有愈來愈多餐廳在獲得肯定後，將得盤榮耀放在店內重要位置展示，這些變化都證明大家對「500盤」的喜愛與信任。他特別感謝50位評審，透過一年來的實際造訪與品味，選出心中印象最深刻的餐點。

《500輯》發行人項國寧。圖／500輯攝影團隊提供
《500輯》發行人項國寧。圖／500輯攝影團隊提供

項國寧指出，今年「500盤」也迎來一項重要創新，首度推出「亞洲100盤」，邀請50位評審從東京、京都、首爾、香港、曼谷、新加坡、上海等7個國人經常造訪的亞洲城市中，各自選出兩道最令自己印象深刻的料理，讓台灣與亞洲餐飲有更多交流與對話的機會。「我們希望『500盤』與『亞洲100盤』能夠彼此欣賞、彼此激勵、彼此比較，也彼此進步。」他也感謝一路支持「500輯」的合作夥伴，「因為有大家同行，讓『500盤』能夠更有信心持續走下去。」

今年總計有超過40家得獎餐廳出席頒獎典禮，評審代表台北101董事長賈永婕、誼遠控股集團董事長陳致遠、瓦城泰統集團董事長徐承義、美食作家韓良憶、飲食生活作家葉怡蘭、美食評論家高琹雯，也到場參與盛會。

本屆314間得盤餐廳當中，有96間得盤數達2盤（含）以上，一舉超越去年；其中更有25間餐廳連續6屆入選，在每年更換半數評審的評選機制下，更凸顯這些餐廳經得起不同評審的檢驗，這樣的成績實屬難得。

「<a href='/search/tagging/2/晶華' rel='晶華' data-rel='/2/104271' class='tag'><strong>晶華</strong></a>軒」奪下13盤，創下四連霸紀錄，由台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明上台領獎，成為今年最大贏家。圖／500輯攝影團隊提供
「晶華軒」奪下13盤，創下四連霸紀錄，由台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明上台領獎，成為今年最大贏家。圖／500輯攝影團隊提供

在單一餐廳得盤數方面，今年由台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」一舉獲得13盤居冠，締造「四連霸」紀錄。台北知名私廚餐廳「知名李」拿下8盤居次，去年亞軍、以深刻致詞感動全場的港式私房料理「紅棉」，則與台北經典台菜餐廳「明福台菜」，分別拿下6盤緊追在後。

「500盤」的核心主軸始終是肯定菜色，今年的菜色榜單特別精彩，出現6道料理同時獲得3盤（含）以上的亮眼成績。除「晶華軒」以「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」，一舉拿下4盤制霸榜單外；紅棉「第一刀叉燒」、明福台菜「一品佛跳牆」、YMS by onefifteen - Restaurant 12「鴨肝・水梨・南投香草」、頤宮中餐廳「春風得意腸」以及驥園川菜餐廳「砂鍋土雞湯」，皆分別獲得3盤肯定。

現場同時公布特別獎得主，「經典名菜獎」由唯一連續6屆入選「500盤」的單一菜色──六品小館「豆干肉絲」拿下。「風味進化獎」頒發給融合日本料理底蘊與台灣風土，以精準技法持續突破框架、創造全新味覺語彙的「EIKA盈科」。「經典傳承獎」由創立三十年的「元鍋」獲得，藝人楊祐寧繼承家業後，梳理家族料理精神重新出發，尋找出經典滋味與當代餐飲之間的新平衡。

「年度躍進獎」由法式小餐館「Chaud Doux」拿下，餐廳甫於去年9月底正式開幕，開業不到一年便一舉囊括5盤，成為本屆得盤數成長最多的餐廳。「年度新秀獎」頒發給「YMS by onefifteen - Restaurant 12」，開幕年餘便氣勢驚人，是展現鮮明風格的新世代餐飲代表。「國際巨擘獎」則頒予保羅．派瑞（Paul Pairet），作為國際餐飲界極具影響力的米其林三星名廚，將旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

【500盤2026】得獎名單

【亞洲100盤】得獎名單

【500盤2026】中/英文版官網

【500盤2026】全台Google地圖

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

晶華 餐廳 台北101

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