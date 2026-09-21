7-ELEVEN首度推「HUNTER×柏靈頓熊」集點 逾30款限量商品療癒登場

優雅、可愛加上潮流結合，造就今秋最具話題的聯名系列！7-ELEVEN持續開發多元化商品結構與肖像合作，自2008年與2010年分別推出Paddington柏靈頓熊咖啡集點活動造成轟動，睽違16年，並首度攜手英國百年雨靴品牌HUNTER，9月23日起推出「雙英聯名」，邀請粉絲來趟浪漫英倫城市漫遊，全系列共有逾30款商品限量預購。

HUNTER、Paddington柏靈頓熊強強聯手，7-ELEVEN自9月23日起將推出外出、寢居、3C等三大系列實用又療癒的限量單品。首推「限量HUNTER×柏靈頓絨毛玩偶吊飾」，共有6款經典造型絨毛玩偶，還有機會抽到雨靴限定隱藏版，不想碰運氣的還可以直接包套購買。

此次聯名以柏靈頓熊最經典的藍色風衣為造型開發多款商品，包含「限量30公分絨毛公仔」換上限定雨靴造型，不僅可當擺飾，雨鞋還可依使用場景可自由穿脫；英國城市意象必備的多雨及造型路燈也變身成為2款「限量雨鞋零錢包」、「限量立體公仔路燈手機座」，可愛與實用兼具。因應秋日多變氣候，時尚單品包含「限量時尚風雨衣」、「限量自動傘」、「限量雙面漁夫帽」全新登場，機車族或上班族都可為自身添購新配件。

高CP值的生活用品系列不可錯過每次開賣即秒殺的「限量大臉碗4入組」，499元就可擁有整組，不同表情包的柏靈頓熊可愛大圖，每餐都有好心情。旅行必備「限量20吋上掀行李箱」與「限量旅行收納袋四件套」，清新療癒的顏色與圖素，不僅是旅行神隊友也是居家最百搭的擺飾。

7-ELEVEN HUNTER ×PADDINGTON精品集點會員當筆購自9月23日至11月3日止，uniopen會員於門市消費、繳費或寄／取件即可當筆加價購「限量絨毛玩偶吊飾」（共6款，款式隨機），每個售價299元，全台7-ELEVEN門市現貨開賣；9月23日下午3點起開放6入套組限量搶購，每組售價1,799元。門市快閃購活動自9月23日下午3點起至10月4日開跑，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。小7集點卡則自10月5日下午3點起登場，集滿6點可加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

此外，7-ELEVEN同步推出人氣壞貓貓魯斯佛系列限量周邊商品，包含大存錢筒、玩偶、居家生活用品等眾多配件，滿足貓控蒐藏喜好。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN將於9月23日起首度推出HUNTER×柏靈頓熊全店集點，包括一系列實用又可愛的3C用品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將於9月23日起首度推出HUNTER×柏靈頓熊全店集點，圖為「限量30公分絨毛公仔」。圖／7-ELEVEN提供

時尚英倫風來襲，7-ELEVEN將於9月23日起首度推出HUNTER×柏靈頓熊全店集點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將於9月23日起首度推出HUNTER×柏靈頓熊全店集點，圖為「限量HUNTER×柏靈頓絨毛玩偶吊飾」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將於9月23日起首度推出HUNTER×柏靈頓熊全店集點，圖為「限量立體公仔路燈手機座」。圖／7-ELEVEN提供