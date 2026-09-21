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全家推台式口味「經典傳統飯糰、里肌肉蛋紫米飯糰」 限時任兩件69折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店9月23日起將推出「經典傳統飯糰」、「里肌肉蛋紫米飯糰」兩款新品，以Q彈米飯搭配肉鬆、菜脯與酥香炸麵包條，搭配指定飲料分別享59元、69元組合價；即日起至9月29日任選兩件享69折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月23日起將推出「經典傳統飯糰」、「里肌肉蛋紫米飯糰」兩款新品，以Q彈米飯搭配肉鬆、菜脯與酥香炸麵包條，搭配指定飲料分別享59元、69元組合價；即日起至9月29日任選兩件享69折優惠。圖／全家便利商店提供

今年台式飯糰以「rice burrito」之名在美國灣區掀起話題，相關影片吸引百萬觀看，更引起台灣網友熱論台式飯糰之美味。全家便利商店看好台式飯糰的經典魅力，9月23日起將推出「經典傳統飯糰」、「里肌肉蛋紫米飯糰」兩款新品，以Q彈米飯搭配肉鬆、菜脯與酥香炸麵包條，即日起至9月29日享任兩件69折。

「全家」本次推出兩款新品，講究飯體與餡料搭配，以熟悉滋味滿足日常用餐需求。「經典傳統飯糰」（售價45元）以Q彈糯米飯包裹鹹香肉鬆、炒菜脯與烤蔥蛋，再加入香酥炸麵包條，重現古早味早餐滋味；「里肌肉蛋紫米飯糰」（售價55元）則以紫米糯米飯包入炸里肌肉與滷蛋，搭配肉鬆、炒菜脯及炸麵包條，口感飽滿紮實。兩款新品搭配指定飲料分別享59元、69元組合價，即日起至9月29日可享任選兩件享69折優惠。

另外，針對消費者最常熱議的「香菜加不加」口味題，「全家」自有品牌「健康志向」這次力挺香菜派，攜手元榆牧場推出「香菜舒肥嫩雞胸」，將香菜清香融入舒肥台灣土雞，即日起至9月29日新品嘗鮮價9折。

「全家」自有品牌「健康志向」持續豐富雞胸肉商品，攜手元榆牧場推出「香菜舒肥嫩雞胸」（售價69元），選用飼養70天的台灣土雞，透過三段控溫舒肥工法保留肉汁，兼顧土雞紮實肉感與細嫩多汁口感，再以清新香菜襯托雞肉鮮味，每包100公克，蛋白質含量超過23公克，簡單加熱搭配沙拉或主食，提供上班族與外食族輕鬆加菜、補充蛋白質，即日起至9月29日可享新品嘗鮮價9折。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店9月23日起將推出「經典傳統飯糰」、「里肌肉蛋紫米飯糰」兩款新品；自有品牌「健康志向」攜手元榆牧場推出「香菜舒肥嫩雞胸」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月23日起將推出「經典傳統飯糰」、「里肌肉蛋紫米飯糰」兩款新品；自有品牌「健康志向」攜手元榆牧場推出「香菜舒肥嫩雞胸」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自有品牌「健康志向」攜手元榆牧場推出「香菜舒肥嫩雞胸」（售價69元），將香菜清香融入舒肥台灣土雞，即日起至9月29日可享新品嘗鮮價9折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌「健康志向」攜手元榆牧場推出「香菜舒肥嫩雞胸」（售價69元），將香菜清香融入舒肥台灣土雞，即日起至9月29日可享新品嘗鮮價9折。圖／全家便利商店提供

飯糰 全家 肉鬆

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