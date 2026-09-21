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Hearts On Fire歡慶30周年！限定版DREAM Heart項鍊 30顆鑽石串起歲月
創立於美國的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire迎來30周年，特別推出限定版DREAM Heart鑽石項鍊，以30顆完美車工鑽石串起品牌三十載的璀璨歷程，共有黃K金與玫瑰金兩款，全台各限量一條，別具收藏意義。
Hearts On Fire自1996年創立以來，以精準車工與鑽石火光為品牌特色，透過細膩工藝展現鑽石的閃耀魅力。此次周年限定款以心形設計為主要設計靈感，將30顆完美車工鑽石逐一鑲嵌於18K金鑲托，並以漸層方式排列，讓鑽石光芒沿著項鍊流動延伸，最後匯聚於中央最大的一顆鑽石，象徵品牌邁入第三個十年的重要里程碑。
限定版DREAM Heart鑽石項鍊鑽石總重約1.40克拉，透過不同尺寸鑽石的層次配置，營造靈動而連續的光影效果。心形輪廓則呼應品牌名稱中的愛與情感，將周年紀念化為可日常配戴的珠寶作品。除周年限定款外，Hearts On Fire也於此際推出小巧版DREAM Heart項鍊，共鑲嵌鑽石約0.20克拉；另有DREAM Comet系列黃K金鑽石項鍊、耳環與手鍊等秋冬新品，從具紀念意義的主角款到日常珠寶，提供不同風格選擇。
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