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Hearts On Fire歡慶30周年！限定版DREAM Heart項鍊 30顆鑽石串起歲月

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire DREAM系列秋冬新品。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire DREAM系列秋冬新品。圖／Hearts On Fire提供

創立於美國的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire迎來30周年，特別推出限定版DREAM Heart鑽石項鍊，以30顆完美車工鑽石串起品牌三十載的璀璨歷程，共有黃K金與玫瑰金兩款，全台各限量一條，別具收藏意義。

Hearts On Fire自1996年創立以來，以精準車工與鑽石火光為品牌特色，透過細膩工藝展現鑽石的閃耀魅力。此次周年限定款以心形設計為主要設計靈感，將30顆完美車工鑽石逐一鑲嵌於18K金鑲托，並以漸層方式排列，讓鑽石光芒沿著項鍊流動延伸，最後匯聚於中央最大的一顆鑽石，象徵品牌邁入第三個十年的重要里程碑。

限定版DREAM Heart鑽石項鍊鑽石總重約1.40克拉，透過不同尺寸鑽石的層次配置，營造靈動而連續的光影效果。心形輪廓則呼應品牌名稱中的愛與情感，將周年紀念化為可日常配戴的珠寶作品。除周年限定款外，Hearts On Fire也於此際推出小巧版DREAM Heart項鍊，共鑲嵌鑽石約0.20克拉；另有DREAM Comet系列黃K金鑽石項鍊、耳環與手鍊等秋冬新品，從具紀念意義的主角款到日常珠寶，提供不同風格選擇。

Hearts On Fire DREAM Comet黃K金鑽石項鍊，67,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire DREAM Comet黃K金鑽石項鍊，67,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire DREAM Comet黃K金鑽石項鍊，36萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire DREAM Comet黃K金鑽石項鍊，36萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire 30週年限定版DREAM Heart鑽石項鍊。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire 30週年限定版DREAM Heart鑽石項鍊。圖／Hearts On Fire提供

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