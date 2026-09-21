萊爾富「夏日Chill嗨嗨」推50款冰品！「草莓粒粒煉乳剉冰」甜蜜登場

近年異國冰品受到消費者關注，尤其韓國、日本冰品因特色口味及商品造型，成為選購冰品時的熱門選擇。萊爾富「夏日Chill嗨嗨」集結超過50款冰品，從經典口味到異國風味一次網羅，即日起至10月13日韓國冰品推出指定品項任2件69元優惠，「韓國Binggrae雙雙寶雪糕」（原價45元），以韓國人氣雙棍冰棒為特色，特殊造型兼具趣味與話題性；日本冰品享指定品項任2件89元優惠，「赤城乳業布丁風味牛奶冰淇淋」（售價59元）以牛奶為基底，融合雞蛋香氣與濃郁焦糖風味，呈現如布丁般滑順綿密的口感。喜愛義式冰淇淋的消費者，則可選擇托妮多古典「檸檬冰淇淋」、「黑櫻桃冰淇淋」（原價皆為139元）每款優惠價99元，義式冰淇淋口感結合清新爽口的檸檬與香甜黑櫻桃的果醬，呈現豐富風味層次；另外，托妮多「優格冰淇淋」（原價199元）優惠價149元，以希臘式優格結合義式冰淇淋，兼具優格的清爽與冰淇淋的綿密口感。

萊爾富Hi café也推出季節限定消暑冰品「草莓粒粒煉乳剉冰」（原價85元），即日起至10月13日優惠價69元，以草莓剉冰為基底，鋪上飽滿草莓果粒，再淋上香濃飛燕煉乳，草莓果肉的酸甜與煉乳的濃郁奶香交織，呈現酸甜清爽又濃郁的經典草莓煉乳風味。

萊爾富自有品牌「牧選草鮮乳」推出380ml小包裝（售價45元），即日起至10月13日優惠價35元，以較輕巧的容量規格，方便隨手購買及飲用。因應部分縣市推動學童鮮乳兌換政策，「牧選草鮮乳380ml」亦可作為兌換品項，相較部分現有可兌換鮮乳約200ml至300ml的容量，「牧選草鮮乳380ml」容量更充足。

中秋連假即將到來，返鄉、出遊及家庭聚會需求增加，咖啡也成為長途返鄉途中重要的補給品。萊爾富9月24日至9月28日推出中秋限定咖啡優惠，透過Hi-Life VIP APP「整買零取」功能，指定同品項享買8送8優惠，包含大杯重乳拿鐵、特大杯美式、特大杯拿鐵，以及四季春茶、紅玉紅茶等品項，消費者可一次購足、分次兌換。

吐司也是中秋烤肉餐桌上的實用搭配，萊爾富同步推出吐司優惠，9月24日至9月28日究柔原味吐司特價40元，究柔牛奶風味吐司特價50元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

萊爾富於9月24日至9月28日推出中秋限定咖啡優惠，透過Hi-Life VIP APP「整買零取」功能，指定同品項享買8送8優惠。圖／萊爾富提供