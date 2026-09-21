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麥當勞「GD套餐」送3連拍小卡！3款「PEACEMINUSONE週邊」限量開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞推出全新「正宗韓式辣醬鷄腿堡」與「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新「正宗韓式辣醬鷄腿堡」與「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」。圖／麥當勞提供

麥當勞宣布於亞洲13個市場，攜手極具影響力的全球指標人物 G-DRAGON 展開特別企劃，不僅推出全新「正宗韓式辣醬鷄腿堡」與「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」等多款韓式餐點與飲品，並打造以G-DRAGON為主題的「代言人小卡特餐」，還有PEACEMINUSONE聯名限定復古帽、托特包與金屬小徽章驚喜登場。

韓流美食饗宴」的核心亮點，來自韓國麥當勞的「正宗韓式辣醬」，以韓國傳統醬文化出發，在溫和微辣、微甜與濃厚鹹香之間取得絕佳平衡。自9月23日起至10月20日期間，麥當勞推出全新「正宗韓式辣醬鷄腿堡」與「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」分別選用勁脆鷄腿排與4盎司安格斯牛肉為主角，搭配韓國直送的正宗韓式辣醬與經典麥香鷄醬，融合出豐富的味覺享受，再搭配生菜、2片切達起司與熱烤薯香麵包，單點均為125元，經典套餐195元。

麥當勞自9月23日起至10月20日也推出限量「代言人小卡特餐」，凡購買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量「代言人小卡」1組，每組共3款卡面，一次收集G-DRAGON與麥當勞的三連拍，兼具收藏價值與紀念意義。

台灣麥當勞9月23日起並全新推出「韓式泡菜搖搖薯條」、「韓式蜜柚氣泡飲」，「煙燻起司風味醬」也再度回歸。「韓式泡菜風味搖搖薯條」以韓國經典泡菜風味為靈感，與薯條結合酸、辣、鹹、香兼具的風味，單點69元，經典套餐升級價16元。「韓式蜜柚氣泡飲」則以雪碧為基底，搭配韓國柚子醬，帶來清爽順口的味覺享受，單點50元。此外，曾於去年登場的「煙燻起司風味醬」也重新回歸，單點10元。

同時，麥當勞自9月30日起推出PEACEMINUSONE三款限定周邊，包括「限定復古帽」、「聯名托特包」，以及「金屬小徽章」，凡購買任一套餐即可加價購買一款，加購價各為299、499、239元。

韓式泡菜風味搖搖薯條，單點69元，經典套餐升級價16元。圖／麥當勞提供
韓式泡菜風味搖搖薯條，單點69元，經典套餐升級價16元。圖／麥當勞提供

麥當勞推出PEACEMINUSONE三款限定周邊，包括「限定復古帽」、「聯名托特包」，以及「金屬小徽章」。圖／麥當勞提供
麥當勞推出PEACEMINUSONE三款限定周邊，包括「限定復古帽」、「聯名托特包」，以及「金屬小徽章」。圖／麥當勞提供

麥當勞「正宗韓式辣醬鷄腿堡」與「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」限時登場。
麥當勞「正宗韓式辣醬鷄腿堡」與「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」限時登場。

麥當勞將推出限量「代言人小卡特餐」，一次收集G-DRAGON與麥當勞的三連拍。圖／麥當勞提供
麥當勞將推出限量「代言人小卡特餐」，一次收集G-DRAGON與麥當勞的三連拍。圖／麥當勞提供

「韓式蜜柚氣泡飲」以雪碧為基底，搭配韓國柚子醬，單點50元。圖／麥當勞提供
「韓式蜜柚氣泡飲」以雪碧為基底，搭配韓國柚子醬，單點50元。圖／麥當勞提供

套餐 麥當勞 G-DRAGON 韓流

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