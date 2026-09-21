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六福村中秋連假推限定優惠 桃竹鄉親499元、姓名對中密碼599元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中秋連假期間，只要身分證姓名中含有「中秋節、玉兔、月亮」相關讀音，即可享優惠價599元。六福村／提供
中秋連假期間，只要身分證姓名中含有「中秋節、玉兔、月亮」相關讀音，即可享優惠價599元。六福村／提供

中秋連假四天，從澎湃烤肉到香甜月餅輪番接力，吃得滿足之餘，屆時不僅天上的月亮圓了，恐怕腰圍和肚子也悄悄圓了一圈！9月25日（五）至9月28日（一）中秋連假期間，六福村重磅推出「名中注定就是你！」與「桃竹鄉親優惠」雙重超殺好康，熱情召喚大家離開餐桌，揪上烤肉戰友與親朋好友一起來園區尖叫狂歡、甩油熱量，把這個中秋連假過得充實又嗨翻天。

優惠一：名字藏「中秋密碼」！對中關鍵字同音享 599 元

六福村特別打造趣味滿點的「名中注定就是你！」中秋關鍵字尋親活動。只要身分證姓名中含有「中秋節、玉兔、月亮」等任一相關讀音，即可直接解鎖「名中注定」限定優惠，本人爽享超划算優惠價 599元（原價 1,400 元）！ 一人有獎更能造福全家，隨行陪同的親友也能同享799元歡樂價（最多4位）。

「秋」同音字： 邱、丘

「節」同音字： 傑、潔

「玉」同音字： 鈺、毓

「月」同音字： 玥、悅

※ 詳細適用資格及認定方式依六福村活動公告為準，快揪親朋好友翻開身分證，一起對照「中秋密碼」衝一波！

優惠二：桃竹鄉親快筆記！中秋限定專屬價 499 元

在地鄉親與返鄉過節的好朋友照過來！桃竹鄉親在中秋連假同樣享有獨家「回娘家」專屬福利。凡於 9月25日至9月28日連假期間，設籍於桃園市、新竹市、新竹縣的居民，或是身分證字號開頭為 H、J、O 的鄉親，出示證明文件即可享有一路暢玩到底的499元超值好康價！近乎半價的鄰居限定優惠，絕對是連假遛小孩、朋友聚會的不二首選。

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