【櫻桃小丸子原作40週年】特展最後一週！9月28日正式閉展 別錯過這場40週年的珍貴相遇

只剩最後一週！【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於 9月28日正式閉展，這場集結漫畫原稿、動畫回憶、沉浸光影與經典場景的40週年限定特展，也即將在松山文創園區畫下句點。還把小丸子放在「有空再去」清單裡的粉絲，這次真的不能再等下一次了！

展期最後7天，想看的、想拍的、想收藏的，都要趁現在完成。從櫻桃子老師珍貴的漫畫原稿出發，12大主題展區帶領觀眾走過《櫻桃小丸子》40年的創作足跡；漫畫中的經典畫面更從紙上走進現實，搭配77座全新打造的3D角色人偶，讓那些熟悉的人物與日常，成為可以親自走進、拍下留念的真實場景。

如果記憶裡的小丸子，是放學後準時守在電視機前的期待，那麼《時光回憶路》更不能錯過。約30台復古電視集結歷代動畫片頭與片尾曲，在展覽結束以前，再聽一次熟悉的旋律，也替那段陪著小丸子長大的童年留下紀念。

而40週年特展限定呈現的跨界內容，也進入最後入場機會。日本天后工藤靜香參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，以Rock風格重新打造小丸子與同學們的舞台造型；國際光影藝術家藤本実（Minoru Fujimoto）打造的沉浸式《奇想劇場》，則將小丸子天馬行空的幻想融入光影、音樂與空間之中，呈現不同於漫畫與動畫的全新體驗。

走進展場，還能穿梭於經典街道、櫻花小橋、花田、富士山等立體場景，和小丸子、小玉、花輪、野口等熟悉角色留下合照。持有價票入場的觀眾，更可隨機獲得一張限定「角色IG透明相卡」，全套共五款，在展覽結束前收藏屬於自己的40週年紀念。

40年來，我們從漫畫裡認識小丸子、在電視機前陪她一起長大；如今再次遇見她，才發現那些關於家人、朋友與生活的小事，依然能讓長大後的我們會心一笑。

距離9月28日閉展只剩最後7天。還沒來過，就別再等「有空的時候」；已經來過，如果還有想再看一次的原稿、想補拍的場景、捨不得告別的角色，也趁最後一週再回來走走。展覽會結束，喜歡小丸子的回憶可以留下來。把握最後7天，在9月28日前走進松山文創園區，和陪伴我們40年的小丸子，再見一面。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜ udn售票網