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新竹喜來登「教師節」限時優惠 下午茶買一送一、晚餐第2人半價

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登大飯店自9月23日起至9月29日推出教師專屬餐飲優惠。圖／業者提供
新竹喜來登大飯店自9月23日起至9月29日推出教師專屬餐飲優惠。圖／業者提供

丙午馬年的中秋節緊接著9月28日教師節，串聯成為四天連假，新竹喜來登大飯店自9月23日起至9月29日於「盛宴自助餐廳」推出教師專屬餐飲優惠，持有效教師證即可享下午茶2位成人同行1人免費、及晚餐第2人半價優惠，向辛勤耕耘教育現場的老師們表達感謝。

新竹喜來登表示，為感謝教師人員投身教育的辛苦付出，9月23日起至9月29日於「盛宴自助餐廳」，凡持有教師有效證件者於活動期間下午茶、晚餐時段用餐，可享下午茶2位成人同行1人免費的買一送一超值優惠；晚餐時段則可享第2人半價優惠。每張有效教師證限於每一餐期享優惠一次，折扣優惠者另收原價10%服務費。

更多教師節餐飲優惠專案請洽新竹喜來登(03)620 6000。

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