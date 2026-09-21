向井康二成Burberry最新品牌大使 今晚7點現身2027倫敦時裝周

Burberry宣佈泰日混血成員向井康二（Koji Mukai）正式出任全新品牌大使。創意總監Daniel Lee大讚其才華洋溢且極具感染力，長期身為品牌好友的向井康二，也將於本周首度以品牌大使身分登上倫敦時裝周觀賞2027夏季大秀，開啟這段英倫時尚與東方流行文化交織的嶄新旅程。

1994年出生的向井康二自2020年跟隨所屬團體Snow Man以單曲〈D.D.〉出道以來，無論在戲劇《山岳醫生》、《LOVESONG》（未完的情歌）或熱門綜藝節目中，皆以開朗性格與鮮明特色深獲跨世代喜愛。其溫暖親切的個人特質，與Burberry前衛又溫潤的當代創意精神相得益彰，他感性表示：「Burberry是我多年來珍視的品牌，能成為大使備感榮幸，我希望能一直以自己的方式享受這個時尚世界。」

回溯雙方深厚緣分，向井康二曾受邀出席2026夏季倫敦時裝秀，並參與品牌社群企劃拍攝。無論是經典風衣大衣的俐落立體、極簡輪廓風格，或是羊毛與喀什米爾等精緻織品布料搭配他都能駕馭出獨特張力。在精準流暢的現代設計語彙下，向井康二揉合親和與高級時裝的典雅，也可視為另一種的當代騎士精神。

這場台前幕後的風格對話，不僅彰顯頂級奢華品牌的工藝底蘊，更見證當代潮流文化的跨界影響力。值得一提的是，向井康二並在社群上發表了一套造型，使用短版雙排扣外套搭配Burberry格紋的小型隨身腰包，至於實際現身秀場時會與哪些Burberry好友一同互動？台灣時間今日晚上7點將舉辦Burberry 2027夏季發表，答案很快就要揭曉。

向井康二去年曾有日泰共同製作的電影《未完的情歌》（Love Song）在台上映。圖／Burberry提供

Burberry迷你都市格纹斜背包鐵灰色款，34,900元。圖／Burberry提供

Burberry向來以長風衣為經典單品，防風、防潑水的Gabardine材質更是品牌一大特色。圖／Burberry提供